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Bu lar lerini koruyor!

Bazı lar var ki gerçek anlamda liler. İşte dünyadaki bu yapılar ve gizemli olmalarının sebepleri...

Giriş Tarihi: 11.08.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 21:25
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Bu lar lerini koruyor!
Bu yapılar gizemlerini koruyor!

Esrarengiz olaylar birçok yerde karşımıza çıkabilir, eskide, modernde, çözülmemiş, açıklanamayan olanda.. Ama dünyanın en esrarengiz binaları hesaba katılması gereken önemli bir kuvvettir. Travel Leisure'nın seçtiği esrarengiz lar, ne hakkında tonlarca şey yazılmış Bermuda Şeytan Üçgeniyle ne de Mısır Piramitleriyle alakalı.

Bu tuhaf orijinal yapılar az bilinir ve genellikle sır dolu olanlardır. Sonuçta esrar biraz da otantik olmalıdır. li tanımımız daha geniş ve çeşitli. Bu listedeki bazı yapılar doğa tarafından canlı canlı yutulmuş gibi. Kumun yuttuğu fener ya da Meksika'da dağa gömülü bir kilise. Diğer yapılar ise mantığın sınırlarını zorlayan ya da yüzyıllar önce esrarengiz bir şekilde insanlar tarafından terk edilmiş yerler.

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Bu lar lerini koruyor!
Bu yapılar gizemlerini koruyor!
Renwick Hastanesi, Roosevelt Island, New York

Bu terkedilmiş çiçek hastalığı hastanesi, granit kaplamaları, bindirmeli parapetleri, mansard çatısı ile Gotham'ın korkunç tarihini anımsatıyor. Yüz yataklı hastane, önceleri korkunç hastalıklar yüzünden karantinya alınan göçmenleri barındırmış. Devam eden 4,5 milyon Dolarlık restorasyon projesi sonunda 2013 yılında halka açılması planlanıyor. Proje, site üzerinde dev kelebeklerin yerleştirilmesi konulu bir sanat projesini de içeriyor.
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Bu lar lerini koruyor!
Bu yapılar gizemlerini koruyor!
Loretto Şapeli, Santa Fe, New Mexico

Bu etkileyici Gotik dönem kilisesinin spiral merdivenleri zemin katı merkezi bir taşıyıcı olmadan çatı katına bağlıyor, metal yerine ahşap çiviler kullanılmış bu merdiven tam bir ahşap işi şaheseri.

Söylenenlere göre 1878 senesinde isimsiz bir marangoz ustası merdiveni yapmış ve parasını almadan ortadan kaybolmuş.

Buralara yolunuz düşerse, La Posada de Santa Fe'nin hemen köşesinde Victoria döneminden kalma bir konut, sanatla dolu bir pansiyona dönüştürülmüş, belki burada kalabilirsiniz. 100 numaralı oda eskiden sahibi olan Julia Stabb'ın yatak odasıymış, ve ruhunun buraya dadandığı söyleniyor.
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Bu lar lerini koruyor!
Bu yapılar gizemlerini koruyor!
Kolmanskop Diamond Camp, Skeleton Coast, Namibia

Portekizler Namibia'daki Elmas Kıyısını "cehennemin kapıları" olarak adlandırırken, yerliler ise bu bölgeyi, "tanrının kızgınken yaptığı alan" olarak kabul ediyor. Kıyı "iskelet" adını, balina endüstrisi dolayısıyla lan balina avlarının iskeletlerinin tüm kıyıyı kaplamış olmasından dolayı alıyor, bugün, 1.000'den fazla iskelet kalıntısı yağmalanmış ve bu bölge sonrasında terkedilmiş elmas kampları sebebiyle "elmas kampı" adını almış. Elmas madeninin yöneticisinin terk edilmiş evi, döküntüler arasında çöl kumları tarafından ele geçirilmiş .

Elmas avcıları zamanında bu bölgeye dadanmış. İlginç biraz da korkunç olan 1960 yılında balta ile kesilmiş kafatasları burada bulunmuş.

Bu bölgeyi ziyaret etmeye karar verirseniz diye; Namibia'nın tehlikeli tepelerinde çitalar ve aslanlarla bir safariye çıkılabilir ya da 3 saatlik manzaralı tur ile batık mayınlarla dolu İskelet Kıyısı'nı seyredilebilirsiniz.
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Bu lar lerini koruyor!
Bu yapılar gizemlerini koruyor!
Skara Brae, Orkney Islands, İskoçya

Daha önce bir Pictish Köyü olduğu düşünülmüş, bu devasa ve li Skaill Sahilleri'nde yer alan Orcadian Köyü hala kazılıyor ve bize her gün Avrupa'nın -Kelt Dönemi sonrası- ile ilgili yeni bilgiler veriyor. Bu köy 5.000 yıllık alan Mısır piramitlerinden daha eski bir tarihe sahip.

Köy binlerce yıl önce kurulmuş olmasına ragmen, Skara Brae'de ki binalar iyi bir durumda kalabilmişler. Arkeologlar burada en son yaşayanların neden ayrıldıklarını bilmiyorlar ama birçokları bir felaket yüzünden terk edildiğine inanıyor.
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Bu lar lerini koruyor!
Bu yapılar gizemlerini koruyor!
Woodchester Mansion, Cotswolds, İngiltere

Taştan lmış yaratık bezemeli süslemeleriyle bu 19. yy'a ait Gotik konutun tepesinde bir kule var, ikonik öğelerle kaplı ve bal rengi kireç taşıyla yapılmış. İnşaatı sırasında, Katolik sahibi ölünce, 1873'te terkedilmiş.

Cadılar bayramı veya doğa üstü bir gece için çok uygun olan ev tenha ve derin bir vadidin ortasında konumlanmış.

2. Dünya Savaşı süresince, geçici askerler için morg olarak kullanılmış. Dedikodular koridorlarda gezinen hayaletlerin vardığından süphelenildiğini söylüyor.
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Bu lar lerini koruyor!
Bu yapılar gizemlerini koruyor!
Therme Vals, Vals, İsviçre

İsveç dağlarının yukarılarında terminal yolunun sonunda ki bu "termal banyo" Pritzker ödüllü Peter Zumthor tarafından tasarlanmış. Danseden kuvars levhalar minimalist ve yarı endüstriyel ama fazlaca ürkütücü görüntüsüyle, ıslakmış gibi görünen çarpıcı bir labirent yaratıyor.

Akustik bölme dar bir tünele giriyor ve duvarın titremesiyle saunadakilere unutulmaz işitsel bir deneyim yaşatıyor
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