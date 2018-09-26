Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

Dünyanın bazı ülkelerinde yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar bulunuyor. Yasak denildiğinde akıllara insan sağlığına zararlı ürünler ya da toplum kurallarına aykırı uygulamalar geliyor . Dünyanın bazı ülkelerinde zararı olmamasına rağmen yasaklanmış ve kanuna dökülmüş ilginç kurallar var. Bu ülkelere seyahat edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken kurallar var.. Kurallara uyulmadığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezası var. İşte o ilginç kurallar... 1- Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır. (Avustralya-Victoria) 2- Ana caddede traş olmak yasaktır. (ABD-Mississippi) Hesaplaşma