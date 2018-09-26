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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 26.09.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 17:31
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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!
Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

Dünyanın bazı ülkelerinde lanmış ve kanuna dökülmüş kurallar bulunuyor.

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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!
Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

denildiğinde akıllara insan sağlığına zararlı ürünler ya da toplum kurallarına aykırı uygulamalar geliyor .

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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!
Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

Dünyanın bazı ülkelerinde zararı olmamasına rağmen lanmış ve kanuna dökülmüş kurallar var.

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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!
Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

Bu ülkelere seyahat edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken kurallar var.. Kurallara uyulmadığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezası var.

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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!
Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

İşte o kurallar...

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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!
Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

1- Pazar günleri pembe pantolon giymek tır. (Avustralya-Victoria)

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Bu ları görünce sizde şaşıracaksınız!
Bu yasakları görünce sizde şaşıracaksınız!

2- Ana caddede traş olmak tır. (ABD-Mississippi) Hesaplaşma

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