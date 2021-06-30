Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:23Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:26
Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...
Son dönemlerde çıkan telefonlarda kablosuz şarj özelliğini görüyoruz. Hatta bazı modeller, kablosuz şarj desteği olan başka telefonları şarj edebiliyor. Sonuç olarak kablosuz bu özellikten yararlanmak için ayrı bir alet almak gerekiyor. Genç bir mühendis bu konuda kafa patlatarak, kendi kablosuz şarj aletinini geliştirdi ve bunu da sosyal medyadan paylaştı. Mühendisin kablosuz şarj cihazı sosyal medyada ilgi gördü.