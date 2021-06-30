Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:26

Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...

Son dönemlerde çıkan telefonlarda kablosuz şarj özelliğini görüyoruz. Hatta bazı modeller, kablosuz şarj desteği olan başka telefonları şarj edebiliyor. Sonuç olarak kablosuz bu özellikten yararlanmak için ayrı bir alet almak gerekiyor. Genç bir mühendis bu konuda kafa patlatarak, kendi kablosuz şarj aletinini geliştirdi ve bunu da sosyal medyadan paylaştı. Mühendisin kablosuz şarj cihazı sosyal medyada ilgi gördü.

Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...

Elektrik mühendisinin yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi! Mühendis kablosuz şarj özelliği olmayan telefonuna bu özelliği kazandırdı. İşin ilginç tarafı bu kablosuz şarj cihazı, belirli bir uzaklığa kadar telefonu yavaş da olsa şarj etmeyi sağlıyor.

Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...

İşte mühendisin geliştirdiği kablosuz şarj cihazı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...
Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...
SON DAKİKA