Bulduğu şarj çözümüyle sosyal medyayı salladı! Telefonunu bakın nasıl şarj ediyor...

Elektrik mühendisinin yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi! Mühendis kablosuz şarj özelliği olmayan telefonuna bu özelliği kazandırdı. İşin ilginç tarafı bu kablosuz şarj cihazı, belirli bir uzaklığa kadar telefonu yavaş da olsa şarj etmeyi sağlıyor.