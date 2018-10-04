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Bunları muydunuz?

Giriş Tarihi: 04.10.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 17:17
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Bunları muydunuz?
Bunları biliyor muydunuz?

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz.

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Bunları muydunuz?
Bunları biliyor muydunuz?

Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

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Bunları muydunuz?
Bunları biliyor muydunuz?

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

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Bunları muydunuz?
Bunları biliyor muydunuz?

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

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Bunları muydunuz?
Bunları biliyor muydunuz?

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini musunuz?

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Bunları muydunuz?
Bunları biliyor muydunuz?

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.

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Bunları muydunuz?
Bunları biliyor muydunuz?

Uçak camlarındaki delikler

Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.

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