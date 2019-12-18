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Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

Tristan de Cunha'yı daha önce duydunuz mu? Burası daha önce bildiğiniz yerlere hiç benzemiyor. En baştan söyleyelim burada para geçmiyor. Dünyanın farklı noktalarında birbirinden ilginç yerleşim yerleri var. Kimileri adeta sanki bu dünyadan değil. İşte o enteresan bölgelerden biri de Tristan de Cunha. Peki bu yeri diğer adalardan ve yerleşim yerlerinden ayıran nokta ne? Tristan de Cunha, dünyanın geri kalanından en uzak noktadaki insan yerleşimi. Atlas Okyanusu'nun güneyinde Latin Amerika ve 'nın tam ortasında yer alan Tristan de Cunha paranın kullanılmadığı, insanların hayvancılıkla uğraştığı bir ada.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 07:11
Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor.

Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

Bu adayı farklı yapan başka detaylar da var.

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Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.

Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

Adalara en yakın olan Güney , tam 2800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.

Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

Atlas okyanusunda bulunan ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olan bu aktif volkanik ada 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedildi.

Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha

Adaya ulaşım sadece adada bulunan küçük bir liman sayesinde gerçekleşiyor.

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