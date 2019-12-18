Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha
Burası başka bir yere benzemiyor! Paranın geçmediği ada: Tristan de Cunha
Tristan de Cunha'yı daha önce duydunuz mu? Burası daha önce bildiğiniz yerlere hiç benzemiyor. En baştan söyleyelim burada para geçmiyor. Dünyanın farklı noktalarında birbirinden ilginç yerleşim yerleri var. Kimileri adeta sanki bu dünyadan değil. İşte o enteresan bölgelerden biri de Tristan de Cunha. Peki bu yeri diğer adalardan ve yerleşim yerlerinden ayıran nokta ne? Tristan de Cunha, dünyanın geri kalanından en uzak noktadaki insan yerleşimi. Atlas Okyanusu'nun güneyinde Latin Amerika ve Afrika'nın tam ortasında yer alan Tristan de Cunha paranın kullanılmadığı, insanların hayvancılıkla uğraştığı bir ada.
Giriş Tarihi: 18.12.2019
06:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
07:11
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