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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

Giriş Tarihi: 30.07.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 11:23
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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!
Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

ABD'nin eyaletinde devam eden yangınlarda 50 bin kişi tahliye edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!
Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

ABD'nin eyaletinde devam eden yangınlarda 50 bin kişi tahliye edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yosemite Ulusal Parkı yakınlarında Shasta bölgesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!
Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

eyaletindeki yangında 95 bin hektardan fazla alan hasar görürken, 657'si konut olmak üzere 874 yapı tahrip oldu.

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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!
Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

Hızla hareket eden yangında, 70 yaşında bir kadın, 4 ve 5 yaşlarında iki çocuk dahil olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti.

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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!
Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

İtfaiyecilerin yangınla mücadele etmek için haftalarca uğraştıkları Mariposa ilçesinde yetkililer, Sequoia ve Kings Kanyon Ulusal Parkları'nda bir itfaiyecinin düşen bir ağaç yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!
Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

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Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!
Kaliforniya'da yangın... Ölü sayısı artıyor!

Ulusal Muhafızları tarafından 800 kişi daha görevlendirildiği bildirilirken, yetkililer dün yaptığı açıklamada, Florida'dan 150'den fazla itfaiyenin yolda olduğunu söyledi.

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