Çalışma arkadaşları da terkediyor! İşte azil sürecinin detayları...

ABD SEÇMENİNİN TAVRI ÖNEMLİ

İşte bu noktada ABD seçmeninin tavrı önemli. Seçmenin psikolojik olarak Trump'ı istememesi gerekli. Bunu yaratmak da çok kolay değil. Zira Trump yerleşik medyanın aleyhte çalışmasına rağmen aday olabildi ve daha da önemlisi seçimi kazanabildi. Yani medya ve diğer araçlar yoluyla Trump'ı itibarsızlaştırmak çok kolay değil seçmenler nezdinde. Şu anki skandal, yani Trump'ın ilişki yaşadığı söylenen kişilere sus payı olarak para ödenmesi konusu ABD seçmeni için çok da birşey ifade etmeyebilir. Zira Trump bugüne kadar ABD medyasında sürekli skandallar, aldatmalar, krizler, dolandırıcılık konularıyla gündeme gelmiş bir fenomen. Trump, hakkında bu gibi konularda hayatı boyunca üç binden fazla dava açılmış biri nihayetinde. Tüm bunlara rağmen Trump, Başkan seçildiğine göre kendisi hakkında daha farklı bir skandal olması gerektiği düşünülebilir. Seçmen için bu konunun Trump'ın azledilmesi için yeterli zemini yarattığı söylenemez.