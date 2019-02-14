Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü geçtiğimiz yıl itiraf etmişti. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 78 yaşındaki seri katil Samuel Little'ın öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla kamuoyu ile paylaştı. Cinayetler 1970 ve 2005 yılları arasında ABD'de gerçekleşti. Little'a işlediği cinayetlerden ötürü üç ayrı müebbet hapis cezası verildi. Soruşturmayı yönetenlere göre Little, 'marjinal ve savunmasız' kadınları hedef alıyordu. Bazı cesetlerin kimlik tespitleri halen yapılamadı, bazı cinayetler araştırma konusu haline gelmedi. FBI'a göre Little, ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabilir. ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü geçen yıl itiraf etmişti. Eskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu. FBI, Kasım ayında yayımladığı raporunda, kimi cesetler üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için, bazı ölümlerin cinayet yerine doz aşımı, kaza ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmiş olabileceğini söylemişti.