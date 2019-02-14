Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü geçen yıl itiraf etmişti.

Little'ın sağlık durumu iyi değil. Bu yüzden FBI, Little'in işlediği cinayetleri itiraf etmesi için zamanla yarışmak zorunda kalmıştı.

Little'ın bu cinayetleri farklı eyaletlerde 1970-2005 yılları arasında işlediği düşünülüyor. FBI'ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 34'ünü Little ile ilişkilendirebildi.