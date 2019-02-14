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Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

Giriş Tarihi: 14.02.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 11:44
Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü geçtiğimiz yıl itiraf etmişti.

Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 78 yaşındaki Samuel Little'ın öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla kamuoyu ile paylaştı.

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Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

Cinayetler 1970 ve 2005 yılları arasında 'de gerçekleşti. Little'a işlediği cinayetlerden ötürü üç ayrı müebbet hapis cezası verildi.

Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

Soruşturmayı yönetenlere göre Little, "marjinal ve savunmasız" kadınları hedef alıyordu. Bazı cesetlerin kimlik tespitleri halen yapılamadı, bazı cinayetler araştırma konusu haline gelmedi. FBI'a göre Little, ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabilir.

Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü geçen yıl itiraf etmişti.
Little'ın sağlık durumu iyi değil. Bu yüzden FBI, Little'in işlediği cinayetleri itiraf etmesi için zamanla yarışmak zorunda kalmıştı.
Little'ın bu cinayetleri farklı eyaletlerde 1970-2005 yılları arasında işlediği düşünülüyor. FBI'ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 34'ünü Little ile ilişkilendirebildi.

Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

Eskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu.
Şimdi FBI yetkilileri Little'ın çizimleri sayesinde öldürdüğü kişilerin kimlik tespitlerinin yapılabilmesini ve böylece ailelerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini umuyor.

Canavar! 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdü ve…

FBI, Kasım ayında yayımladığı raporunda, kimi cesetler üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için, bazı ölümlerin cinayet yerine doz aşımı, kaza ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmiş olabileceğini söylemişti.

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