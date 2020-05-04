Haberler Galeri Canavarı elleriyle topraktan çıkardı! Çoğumuz görmeye cesaret edemezken...

Canavarı elleriyle topraktan çıkardı! Çoğumuz görmeye cesaret edemezken...

Avustralya'dan gelen bu görüntüler hayretler içinde bıraktı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran avcılık yöntemlerine ilginç birisi daha eklendi. Dünyayı şaşkına çeviren bu görüntülerin başrolünde Avustralyalı bu çılgın adam var. Herkesin gözleri önünde toprağın altına girip çoğumuzun görünce bile kanı çekilen bir canlıyı yakalayıp çıkardı. O anları da sosyal medyadan paylaşınca milyonların şaşkın gözlerle izlemesini sağladı. Peki bunu nasıl gerçekleştirdi? İşte o şaşırtıcı avcılık yöntemi...