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yayına çıktı! ayağa kalktı...

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 10:00
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yayına çıktı! ayağa kalktı...
Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

41 yaşındaki Olivia Opre bütün dünyayı dolaşıyor. Ancak Opre'nin bu seyahatlerinin altında korkunç bir gerçek yatıyor.

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yayına çıktı! ayağa kalktı...
Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

4 çocuk annesi kadının en büyük hobisi vahşi hayvanları öldürüp onları evinde sergilemek.

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yayına çıktı! ayağa kalktı...
Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

Opre'nin 100'den fazla hayvanı öldürdüğü ve umyalayıp evinde sergilediği ortaya çıktı.

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yayına çıktı! ayağa kalktı...
Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

Opre geçtiğimiz sabah televizyonlarında bir yayına salonundan bağlanınca olanlar oldu.

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yayına çıktı! ayağa kalktı...
Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

Kadının arkasındaki mumyalanmış hayvanları görenler isyan etti.

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yayına çıktı! ayağa kalktı...
Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

Opre yayında söyledikleriyle de büyük tepki topladı.

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yayına çıktı! ayağa kalktı...
Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

Neleri vurduğu sorulunca kadının sözleri şöyle oldu; 'Uzun bir liste var. 6 kıtada avlandım. Bütün Afrika'yı dolaştım yaklaşık 100 türde hayvan avladım."

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