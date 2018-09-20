Canlı yayına çıktı! ABD ayağa kalktı...

41 yaşındaki Olivia Opre bütün dünyayı dolaşıyor. Ancak Opre'nin bu seyahatlerinin altında korkunç bir gerçek yatıyor. 4 çocuk annesi kadının en büyük hobisi vahşi hayvanları öldürüp onları evinde sergilemek. Opre'nin 100'den fazla hayvanı öldürdüğü ve umyalayıp evinde sergilediği ortaya çıktı. Opre geçtiğimiz sabah ABD televizyonlarında bir yayına salonundan bağlanınca olanlar oldu. Kadının arkasındaki mumyalanmış hayvanları görenler isyan etti. Opre canlı yayında söyledikleriyle de büyük tepki topladı. Neleri vurduğu sorulunca kadının sözleri şöyle oldu; 'Uzun bir liste var. 6 kıtada avlandım. Bütün Afrika'y�� dolaştım yaklaşık 100 türde hayvan avladım.'