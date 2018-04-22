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da öldürüldü! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 22.04.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 11:14
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da öldürüldü! İşte o anlar...
Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde kan dökülmeye devam ediyor.

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da öldürüldü! İşte o anlar...
Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

Son olarak Angel Gahona ismindeki bir muhabir, Facebook üzerinden yapılan sırasında açılan ateşle hayatını kaybetti.

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da öldürüldü! İşte o anlar...
Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

Ülkenin güneyindeki Bluefields'ta gece gerçekleşen olayın görüntüsünde, önce silah sesi, sonra da başından vurulan Gahona'nın yere devrilmesi yer alıyor.

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da öldürüldü! İşte o anlar...
Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

Yerel medya, Gahona'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Silahı kimin ateşlediği ise henüz net değil.

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da öldürüldü! İşte o anlar...
Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

La Prensa gazetesi, bölgede yalnızca polis ve hükümet yanlısı milislerin silahlı olduğunu bildirdi.

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da öldürüldü! İşte o anlar...
Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

Çarşamba başlayan ve emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı çıkan gösterilerde, bu olaya kadar en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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da öldürüldü! İşte o anlar...
Canlı yayında öldürüldü! İşte o anlar...

Bölgedeki eylemciler ise, ölü sayısının 25 olduğunu belirtiyor.

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