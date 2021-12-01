Canlı yayındaki iğrenç tacizin cezası belli oldu

Floransa Emniyet Müdürlüğü de bugün aldığı kararla, Fiorentina taraftarı saldırganı, takımın stadyumundan 3 yıl men etti. Serrani, bugünkü gazetelerde yayımlanan demeçlerinde, "Bunu neden yaptım bilmiyorum. Özür diliyorum" dedi. Serrani, "Evdekiler bana 'Bunu nasıl yaparsın?' dedi, eşim de aynı şeyi söyledi. Benim kötü biri olmadığımı biliyorlar. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir ömür boyu çalışıp didinip bir hayat kuruyorsunuz ve sonra böyle bir şey için neler oluyor" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Avukatı da, Serrani'nin iki gecedir uyuyamadığını söyledi. Ancak Serrani'nin özrü de, bir çocuğu ve işi olduğunu vurgulaması da sempati toplamasını sağlayamadı.