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Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:58

Canlı yayındaki iğrenç tacizin cezası belli oldu

İtalya'da geçen cumartesi Empoli-Fiorentina maçının ardından stadyum çıkışında canlı yayın yapan muhabir Greta Beccaglia'nın bir taraftarın fiziksel ve sözlü tacizine uğramasının yankıları devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kısa sürede viral olurken, tacizcinin evli ve bir çocuk babası Andrea Serran olduğu öğrenildi. Serran'ın yaptığından pişmanlık duyduğunu söylemesi işe yaramadı. 3 yıl boyunca stadyumdan men edilen tacizci eğer cinsel saldırı suçundan suçlu bulunursa 12 yıla kadar ceza da alabilir.

Canlı yayındaki iğrenç tacizin cezası belli oldu

Ülkenin yerel kanalı Toscana TV'de çalışan Greta Beccaglia, geçen hafta sonu oynanan Empoli-Fiorentina maçı sonrası canlı yayında anons yaparken arkadan gelen bir erkeğin saldırısına uğradı.

Canlı yayındaki iğrenç tacizin cezası belli oldu

Beccaglia, kendisine elle cinsel tacizde bulunan saldırgana "Pardon, bunu yapamazsın" diye tepki gösterdi. Bu sırada birkaç taraftarın daha muhabirin yanından sürtünerek geçtiği ve ona bir şeyler söylediği görüldü.

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Canlı yayındaki iğrenç tacizin cezası belli oldu

Taciz karşısında tepki gösteren Beccaglia'ya, stüdyodaki sunucu Giorgio Micheletti'den de müdahale geldi. Micheletti, saldırgana tepki gösteren Beccaglia'ya "Sinirlenme" dedi. 27 yaşındaki Beccaglia, olay anının görüntülerini sosyal medyada paylaşarak tacizciyi tanıyanların kendisine ulaşmasını istedi.

Canlı yayındaki iğrenç tacizin cezası belli oldu

Beccaglia'nın şikayeti üzerine güvenlik güçleri tacizde bulunan kişinin kimliğini belirledi. İtalyan basınına göre söz konusu şahıs, 45 yaşında bir çocuk babası ve restoran işletmecisi Andrea Serran idi. Kamera görüntüleri ve bilet bilgileri sayesinde kimliği belirlenen saldırgan hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açıldı. İtalyan basını, Serrani'nin 12 yıla kadar hapisle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Canlı yayındaki iğrenç tacizin cezası belli oldu

Floransa Emniyet Müdürlüğü de bugün aldığı kararla, Fiorentina taraftarı saldırganı, takımın stadyumundan 3 yıl men etti. Serrani, bugünkü gazetelerde yayımlanan demeçlerinde, "Bunu neden yaptım bilmiyorum. Özür diliyorum" dedi. Serrani, "Evdekiler bana 'Bunu nasıl yaparsın?' dedi, eşim de aynı şeyi söyledi. Benim kötü biri olmadığımı biliyorlar. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir ömür boyu çalışıp didinip bir hayat kuruyorsunuz ve sonra böyle bir şey için neler oluyor" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Avukatı da, Serrani'nin iki gecedir uyuyamadığını söyledi. Ancak Serrani'nin özrü de, bir çocuğu ve işi olduğunu vurgulaması da sempati toplamasını sağlayamadı.

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