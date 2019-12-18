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Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

'nın ünlü liman kentinde büyük bir skandal patlak verdi. 'un en prestijli okullarından biri sayılan Bishops Diocesan College'da yaşanan olay inanılır gibi değil. Ülkenin en prestijli okullarından birinde meydana gelen skandal olayda, evli bir kadın öğretmenin okulda eğitim verdiği beş öğrenciyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Bu rezalet diye tabir edilecek olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evli olan 30 yaşındaki öğretmen Fiona Viotti'nin bu olaylar yaşandığı sırada evliliğinin devam ettiği de öğrenildi. 2013 ve 2019 yılları arasında gerçekleşen skandallar zincirinin ortaya çıkmasından sadece bir gün önce ise kadın öğretmen Viotti dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 08:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:05
Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

Öğrenenleri şoke eden haber 'da yaşandı. Güney Afrika'nın en seçkin okullarından biri olan Bishops Diocesan College'da meydana gelen olayda, 30 yaşındaki evli öğretmen Fiona Viotti'nin beş öğrenciyle ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

Ekim ayında Bishops Diocesan College'dan istifa ettiğini duyuran Fiona Viotti'nin işi bırakmasından birkaç gün sonra skandal patlak verdi. Okulda öğrenci olan 18 yaşındaki bir genç, öğretmeniyle cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti.

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Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

Okul bu iddialarla ilgili soruşturma başlattığında ise dört öğrencinin daha Fiona Viotti ile uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

'nın liman kentlerinden 'un en prestijli okullarından biri olan Bishops Diocesan College'da meydana gelen skandal olayda, Fiona Viotti'nin 2013 ile 2019 yılları arasında toplam beş öğrenciyle ilişkiye girdiği belirlendi.

Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

Okulda su topu eğitmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda tarih derslerine de giren Viotti, bu iddialar gün yüzüne çıkmadan sadce birkaç gün önce istifasını duyurmuştu.

Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

Söz konusu uygunsuz ilişkilerin, Fiona Viotti'nin risk sermayedarı Pavo Viotti ile 2018 yılında yaptığı evlilikten hem önce hem de sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

Viotti'nin ayrıca, öğrencilere uygunsuz videolar gönderdiği ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan bu videoların bugünlerde cinsel içerikli sitelerde yayınlandığı da bildirildi.

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