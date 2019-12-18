Ünlü okulda rezalet! Kadın öğretmen beş öğrencisiyle...

Güney Afrika'nın ünlü liman kentinde büyük bir skandal patlak verdi. Cape Town'un en prestijli okullarından biri sayılan Bishops Diocesan College'da yaşanan olay inanılır gibi değil. Ülkenin en prestijli okullarından birinde meydana gelen skandal olayda, evli bir kadın öğretmenin okulda eğitim verdiği beş öğrenciyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Bu rezalet diye tabir edilecek olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evli olan 30 yaşındaki öğretmen Fiona Viotti'nin bu olaylar yaşandığı sırada evliliğinin devam ettiği de öğrenildi. 2013 ve 2019 yılları arasında gerçekleşen skandallar zincirinin ortaya çıkmasından sadece bir gün önce ise kadın öğretmen Viotti dikkat çeken bir hamlede bulundu.