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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

Giriş Tarihi: 03.07.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 15:05
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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

İmgur kullanıcısı BlacksmithSam ailesinden kalma 1800'lü yılların başında yapılmış olan binayı restore ettirmeye karar verdi.

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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

Ancak bir sorun vardı. Evin sadece 3 duvarı kalmıştı, binanın bile yoktu.

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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

Hürriyet'in haberine göre; Ailesinin daha büyük bir evde yaşamasını isteyen adam bu ev kalıntısını ailesiyle birlikte rahat, sıcak ve lüks içinde yaşayacağı bir eve dönüştürmeye kararlıydı.

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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

Bunu duyan komşuları, evi yıkıp yenisini yaptırmasının daha mantıklı olacağını, bu yaptığının çılgınlık olduğunu söyledi.

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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

BlacksmithSam önce zemini düzleştirmek ve temeli sağlamlaştırmak için beton harç karışımını zemine döktü.

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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

Kötü hava şartları çalışmalarını yavaşlatsa da BlacksmithSam amacına ulaştı. Bu tarihi yapının dokusunu koruyarak yeniden yarattarak hayaline kavuştu.

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bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi
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