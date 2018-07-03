Çatısı bile yoktu! 1800'lü yıllardan kalan binayı saraya çevirdi

İmgur kullanıcısı BlacksmithSam ailesinden kalma 1800'lü yılların başında yapılmış olan binayı restore ettirmeye karar verdi. Ancak bir sorun vardı. Evin sadece 3 duvarı kalmıştı, binanın çatısı bile yoktu. Hürriyet'in haberine göre; Ailesinin daha büyük bir evde yaşamasını isteyen adam bu ev kalıntısını ailesiyle birlikte rahat, sıcak ve lüks içinde yaşayacağı bir eve dönüştürmeye kararlıydı. Bunu duyan komşuları, evi yıkıp yenisini yaptırmasının daha mantıklı olacağını, bu yaptığının çılgınlık olduğunu söyledi. BlacksmithSam önce zemini düzleştirmek ve temeli sağlamlaştırmak için beton harç karışımını zemine döktü. Kötü hava şartları çalışmalarını yavaşlatsa da BlacksmithSam amacına ulaştı. Bu tarihi yapının dokusunu koruyarak yeniden yarattarak hayaline kavuştu.