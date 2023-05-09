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Giriş Tarihi: 09.05.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 13:57

Çavuşoğlu'ndan Batı medyasının skandallarına çok sert çıkış: "Erdoğan gitsin" diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir toplantıda Batı medyasına çok sert çıktı. Çavuşoğlu, "Biz, bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar. Hala uslanmadılar. Anlayana kadar öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

AA
Çavuşoğlu’ndan Batı medyasının skandallarına çok sert çıkış: Erdoğan gitsin diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) 'Esnaf Buluşması' adlı etkinliğine katıldı. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Bakan Çavuşoğlu'na esnafa yönelik gerçekleştirilen projelerden dolayı teşekkür etti. Toplantıda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda esnaf yer aldı.

Çavuşoğlu’ndan Batı medyasının skandallarına çok sert çıkış: Erdoğan gitsin diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Sudan'daki çatışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanları, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık. El-Burhan'ın desteğiyle, ordunun da desteğiyle çünkü çatışmalar sokakta. Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik, bugün Trablus sokakları da halen böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" dedi.

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Çavuşoğlu’ndan Batı medyasının skandallarına çok sert çıkış: Erdoğan gitsin diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar

Bakan Çavuşoğlu, esnafa özel faiz indirimli kredi limitinin 2023'te 500 bin liraya çıkarıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indirileceğini açıkladığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bundan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak. Bunlarla elbette yetinmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, üretimin, verimliliğin, büyümenin, yani esnaf ve sanatkarlarımızın da yüzyılı olacak. Küçük esnafımızın büyük firmalara iş yapmalarını sağlayacak bütün girişimleri destekleyeceğiz. 2022 yılında 18 bin 470 esnafımıza 4 milyar 750 milyon lira kredi kullandırmıştık. Bu yılın ilk 4 ayında 14 bin 490 esnaf ve sanatkara 5 milyar 479 milyon lira doğrudan ve kefaletle kredi kullandırdık" dedi.

Çavuşoğlu’ndan Batı medyasının skandallarına çok sert çıkış: Erdoğan gitsin diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar


Türkiye'nin etkisi, nüfuzuyla geniş coğrafyalara yayılan, dünyanın her yerinde var olan küresel bir aktör olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna getirdik. Derdi olan Türkiye'ye dönüyor, ümitsizliğe düşen Türkiye'ye bakıyor. Eskiden garibanların, mazlumların baktığı ülkeydi. Şimdi en gelişmiş ülkelerin de dönüp baktığı ülke haline geldik. Şimdi sizlere soruyorum; FETÖ'sünden PKK'sına, DEAŞ'ına, tüm terör örgütleriyle mücadele eden, onlara dünyayı kim dar ediyor, Türkiye. Büyük Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı'nda kim birleştiriyor? İstanbul Tahıl Anlaşması'yla, küresel gıda krizini, küresel açlığı kim engelliyor? Ukrayna Savaşı'nda ve diğer çatışmalarda barış için kim çaba gösteriyor? Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çabalayan ve tarafsız davranan tek aktör gerçekten Türkiye. Çünkü savaşta kazanan olmaz, savaşta herkes kaybeder. Ama adil barışta herkes kazanır. Bu anlayışla savaşın sona ermesi için samimiyetle çaba sarf ediyoruz. Şimdi bakıyoruz, 'Bu politika yanlış, değiştireceğiz' diyenler var. Dışarıdan bize 'politikanız değiştirin' diye baskı yapanlar değil. Türkiye'de seçim sürecinde 'Bu politika yanlış, tarafsız kalmamalıyız taraf tutmalıyız. İyi bir NATO ülkesi olduğumuzu göstermeliyiz' diyenler var. Ya ne yapacağız? Savaşa mı gireceğiz? Atatürk'ün sözlerini hatırlayalım, 'Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, harp bir cinayettir' demiş. Bugün bu savaştan ülkemizi uzak tutmak, bütün çabamızı barışa odaklamak gerekmez mi? Bir de 'yaptırımlara katılmamız gerekir' diyenler var. Yani Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil olacağız. Peki neden. İyi sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım zarar görecek. Kim karşılayacak bu zararı. ABD mi? Bize 'yaptırım uygula' diyen Avrupa Birliği mi karşılayacak. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Bu nasıl hesap?"

Çavuşoğlu’ndan Batı medyasının skandallarına çok sert çıkış: Erdoğan gitsin diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar

14 Mayıs'taki seçimlerine yönelik Avrupa ve ABD basınında manşetlerde 'Türkiye'deki seçim 2023'ün seçimi', 'Erdoğan gitmeli' şeklinde haberler yapıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Onlar Erdoğan gitsin istiyor. Çünkü bugün kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2'miz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, KAAN'ımız, TCG Anadolu'muz Erdoğan imzası taşıyor. Bundan rahatsızlar. İlk defa yapmıyorlar bunu. Bizim için sürpriz değil. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef almışlardı. Popülizm arttıkça bizi hedef alıyorlar. Biz sizin iç seçiminize karışıyor muyuz? Sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Birçok ülkede seçim kaderini etkileyecek Türk seçmen var. Hiç müdahale ediyor muyuz? Bizde basın, siyasetçi 'o kazansın, bu kazanmasın, diğeri gitsin' diyor mu? Biliyorsunuz, ahilik geleneğinde bir esnaf kusurlu mal satarsa, o mal, o esnafın damında beş gün sergilenir. Yani pabucu dama atılır. Yahu, biz bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz. Bundan da mı ders almıyorsunuz. Hala uslanmadılar. Anlayana kadar itinayla öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletine nasıl davranacaklarını itinayla öğretiyoruz" diye konuştu.

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