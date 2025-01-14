Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!

Son dakika haberleri: ABD'de Los Angeles ve çevresinde 8. gününde devam eden yangınlarda mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgarların tekrar etkili olma ihtimali üzerine bölge halkına uyarı yapıldı. Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.