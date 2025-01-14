Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
10:51
Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!
Son dakika haberleri: ABD'nin Los Angeles kentinin sayısız bölgesinde 7 Ocak'ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlar devam ediyor. Şimdiye dek 37 bin dönümden fazla alanın kül olduğu, 24 kişinin öldüğü yangınlar ABD tarihindeki en büyük felaketlerden bir olarak kabul ediliyor. Cehenneme dönen ülkede hırsızlık, yasa dışı kira artışı başlarken gözler Resnick Ailesi'ne çevrildi. Bölgedeki su rezervlerinin sahibi olan ailenin Siyonist bağları ortaya çıktı. İşte Los Angeles yangınlarında son durum…