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Giriş Tarihi: 14.01.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:51

Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!

Son dakika haberleri: ABD'nin Los Angeles kentinin sayısız bölgesinde 7 Ocak'ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlar devam ediyor. Şimdiye dek 37 bin dönümden fazla alanın kül olduğu, 24 kişinin öldüğü yangınlar ABD tarihindeki en büyük felaketlerden bir olarak kabul ediliyor. Cehenneme dönen ülkede hırsızlık, yasa dışı kira artışı başlarken gözler Resnick Ailesi'ne çevrildi. Bölgedeki su rezervlerinin sahibi olan ailenin Siyonist bağları ortaya çıktı. İşte Los Angeles yangınlarında son durum…

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Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!

Son dakika haberleri: ABD'de Los Angeles ve çevresinde 8. gününde devam eden yangınlarda mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgarların tekrar etkili olma ihtimali üzerine bölge halkına uyarı yapıldı. Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!

Ulusal Hava Durumu Servisi ilçe yetkilileri, pazartesi gecesinden başlayarak çarşamba gününe kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve düşük nem kombinasyonu nedeniyle bölgede, "kırmızı bayrak" uyarısının geçerli olacağını bildirdi. Özellikle salı günü şiddetini artırması beklenen düzenli rüzgarların hızının, saatte 70 ila 110 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

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Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!

Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdiği, bunun San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı.

Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!

Pazartesi akşamı itibarıyla Palisades bölgesindeki yangınının henüz yüzde 14'ünün, Eaton'daki yangının ise yüzde 33'ünün kontrol altına alınabildiği, yeniden dönmesi beklenen şiddetli rüzgarların ise yeni orman yangınlarını tetikleyebileceği kaydedildi.

Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı: Suyu kesen Resnick Ailesi’nin İsrail bağlantısı ifşa oldu!

Los Angeles ilçe sağlık görevlilerinin güncellemesinde, Eaton ve Palisades yangınlarında en az 24 kişinin öldüğü ve 23 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

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