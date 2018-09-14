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Çift olarak toplam 200 verdiler!

Giriş Tarihi: 14.09.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 10:55
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Çift olarak toplam 200 verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

'li çift birbirlerini destekleyerek birlikte 2 yılda tam 200 verdi. İşte azmin öyküsü...

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Çift olarak toplam 200 verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

İki yıl önce zayıflama kararı alan li çift sadece 2016 yılı başlangıcından bu yana herhangi bir operasyon geçirmeden sağlıklı beslenme ve egzersizle toplam 200 verdi.

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Çift olarak toplam 200 verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

'nin Indiana eyaletinde yaşamakta olan Lexi (27) ve Danny Reed (29) sadece spor, doğru beslenme ve sevgiyle birbirlerini de desekleyerek çok önemli bir başarıya imza attı ve sağlıklı bir yaşama geçti.

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Çift olarak toplam 200 verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

Hürriyet'in haberine göre; ileride çocuk sahibi olmak isteyen çift bu diyetin ilişkilerini daha da sağlıklı hale getirdiğini ve güçlendirdiğini söylüyor.

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Çift olarak toplam 200 verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

"Şişman kız bıktı artık" anlamına gelen Fatgirlfedup adlı Instangram hesabından geçirdikleri değişimi fotoğraflarla paylaşan Lexi ve Reed çifti ABC Newse verdikleri röportajda deneyimlerini Motivasyonumuzu yitirdiğimiz günlerde birbirimizi zorla spor salonuna götürdük.

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Çift olarak toplam 200 verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

Aynı zamanda birlikte yemek yapmaya, günlük hedefler koymaya başladık. Bu yolculuk bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı diye aktarıyor.

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Çift olarak toplam 200 verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

Mutlu çift hikayelerinin benzer sorunlar yaşayan çiftlere de yardımcı olmasını umuyor.

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