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Giriş Tarihi: 20.03.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 16:11
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Çin, Paris'i birebir kopyaladı

Eyfel Kulesi, tarih ve sanat müzeleri, ikonik yapılarıyla bilinen Fransa'nın başkenti 'in 'de bir sı bulunuyor.

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Çin, Paris'i birebir kopyaladı

Fransız fotoğrafçı François Prost, 'in 'deki sı Tianducherg şehrini ziyaret etti.

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Çin, Paris'i birebir kopyaladı

Prost, 'teki Eyfel Kulesi, Zafer Takı, Champ de Mars, Pantheon, Louvre Müzesi gibi ikonik yerlerin aynısının 6 bin kilometre uzağa inşa edildiği kentini fotoğraflayarak, iki şehri birbiriyle kıyasladı.

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Çin, Paris'i birebir kopyaladı

" Sendromu" isimini verdiği çalışması hakkında konuşan fotoğrafçı, " Mekanlar aynı görünüyor, ama tamamen farklı bağlamlarda yer alıyorlar.

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Çin, Paris'i birebir kopyaladı

Fotoğrafları karşılaştırırken, kaybolduğunuzu hissediyorsunuz, hangisinin hangisinin sı olduğunu anlayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Çin, Paris'i birebir kopyaladı

'deki "Tianducheng", 2007 yılında Hangzhou kentinin banliyölerini düzenlemek amacıyla yapılan bir kentsel dönüşüm projesi olarak ortaya çıktı.

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Çin, Paris'i birebir kopyaladı

Bölgenin 10 bin kişilik yaşam alanı kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

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