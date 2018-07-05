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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

Giriş Tarihi: 05.07.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 10:37
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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

'in merkezinde 2400 yıllık bir çukurdan 90 at iskeleti ve dört savaş arabası çıkarıldı.

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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

3000'den fazla mezar ve 18'er adet savaş arabası ve at kalıntısı bulunan bir ta ortaya çıkarılan bu tarihi kalıntıların, M.Ö. 770-476 arasında

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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Henan Eyaleti Kültür Mirası ve Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Ma Juncai, "Ana mezar yağmalanmış ve henüz yazılı kayıt bulunamadığı i mezarın sahibini tespit etmek zor" dedi.

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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

Atların öldürüldüğü, daha sonra çukurun ie konulduğu düşünülüyor.

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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

En büyük at arabasının güneş ve yağmur korumalı olduğu, bunun da hükümdara ait olduğu tahmin ediliyor.

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'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!
Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

Bu ilginç kazı ile ilgili daha detaylı çalışmalar devam ediyor.

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