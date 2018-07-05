Çin'de 240 yıllık mezardan çıkanlar şoke etti!

Çin'in merkezinde 2400 yıllık bir çukurdan 90 at iskeleti ve dört savaş arabası çıkarıldı. 3000'den fazla mezar ve 18'er adet savaş arabası ve at kalıntısı bulunan bir mezarlıkta ortaya çıkarılan bu tarihi kalıntıların, M.Ö. 770-476 arasında Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Henan Eyaleti Kültür Mirası ve Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Ma Juncai, 'Ana mezar yağmalanmış ve henüz yazılı kayıt bulunamadığı için mezarın sahibini tespit etmek zor' dedi. Atların öldürüldüğü, daha sonra çukurun içine konulduğu düşünülüyor. En büyük at arabasının güneş ve yağmur korumalı olduğu, bunun da hükümdara ait olduğu tahmin ediliyor. Bu ilginç kazı ile ilgili daha detaylı çalışmalar devam ediyor.