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'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

Korkulu bekleyiş sürüyor. Koronavirüs ne zaman durdurulacak? Dünyanın gözü 'den gelecek haberlerde. Koronavirüs can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle ölenlerin ve virüsten etkilenenlerin sayısı artıyor. Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri 'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 07:02 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 07:15
Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

Ajanslara düşen son sakika bilgileri ne yazık ki can sıkıcı. Dünyanın göz kulağı 'den gelecek haberlere kilitlenmiş durumda.

Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi.

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Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

ana karasının dışında vaka sayısı Özel İdari Bölgesi'nde 36'ya çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak kaydedildi.

Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

Son 24 saatte 97 ölüm

Ülke genelinde 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle 24 saatte en yüksek can kaybı yaşanırken 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

Bugüne kadar ölümlerin 871'i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanırken diğer eyaletlerden Heylongciang'da 7, Hınan'da 6, Haynan ve Anhui'de 3'er, Hıbey ve Gansu'da 2'şer, Şandong, Sıçuan, Guicou, Cilin, Guangdong, Hunan, Ciangşi eyaletlerinde 1'er kişi hayatını kaybetti.

Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2'şer, Şanghay ve Tiencin'de birer kişi yaşamını yitirdi. Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1'er kişi NCP nedeniyle öldü. Bugüne kadar NCP'den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak bildirildi.

Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

NCP'deki can kaybı SARS'ı geçti

Dünyada 2002-2003'de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, çoğunluğu Çin'de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.

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