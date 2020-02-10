Çin'den gelen haberler ürkütücü! Son bilgilere göre Koronavirüs...

Korkulu bekleyiş sürüyor. Koronavirüs ne zaman durdurulacak? Dünyanın gözü Çin'den gelecek haberlerde. Koronavirüs can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle ölenlerin ve virüsten etkilenenlerin sayısı artıyor. Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirildi.