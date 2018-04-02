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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

Giriş Tarihi: 02.04.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 10:51
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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

ABD'DE RENKLİ IŞIK ŞOVU

'in modern ve antik kültürünün konu alındığı "Dragon Işıkları" adlı ışık şovu ABD'nin Chicago kentinde ziyarete açıldı. Dünyanın birçok noktasında sergilenen şov, Soldier Field Stadyumu'nun garajındaki şov kapsamında; Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu. Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve Çin mutfağı ile renklenen şov, soğuk havaya rağmen Chicago'lulardan ilgi gördü.

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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

ÇİN'İN ANTİK KÜLTÜRÜ

'in modern ve antik kültürünün konu alındığı "Ejderha Işıkları" adlı ışık şovu ABD'nin Chicago kentinde sergilendi.

Dünyanın birçok noktasında da sergilenen şov kapsamında Soldier Field Stadyumu'nun garajında Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu.

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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ

Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve mutfağı ile renklenen şov, soğuk havaya rağmen ilgi görüyor.

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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

Bilet fiyatlarının çocuklar i 13, yetişkinler için 20 dolardan başladığı şov, 6 Mayıs'a kadar devam edecek.

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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
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'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi
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