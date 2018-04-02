Çin'in ejderha ışıkları ABD'yi büyüledi

ABD'DE RENKLİ IŞIK ŞOVU

Çin'in modern ve antik kültürünün konu alındığı "Dragon Işıkları" adlı ışık şovu ABD'nin Chicago kentinde ziyarete açıldı. Dünyanın birçok noktasında sergilenen şov, Soldier Field Stadyumu'nun garajındaki şov kapsamında; Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarla buluştu. Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve Çin mutfağı ile renklenen şov, soğuk havaya rağmen Chicago'lulardan ilgi gördü.

