Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'in garip yüzü!

Giriş Tarihi: 26.07.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 16:52
  • 1
  • 46
'in garip yüzü!
Çin'in garip yüzü!

'in Shenyang kentinde çok ilginç bir olay yaşandı. 110 bin dolarlık araba satın almak isteyen bir adam ödemenin 106 bin dolarını (660000 Yuan) madeni parayla yapmak isteyince herkes hayretler içinde kaldı...

  • 2
  • 46
'in garip yüzü!
Çin'in garip yüzü!

Birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 46
'in garip yüzü!
Çin'in garip yüzü!

Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu. Görevliler saatlerce paraları saymak ve tartmak i günlerce çalıştı.

  • 4
  • 46
'in garip yüzü!
Çin'in garip yüzü!

Benzeri bir olay geçtiğimiz Mart ayında da yaşanmıştı.

  • 5
  • 46
'in garip yüzü!
Çin'in garip yüzü!

'in Fujian bölgesinde bir adam araba satın almak için 100 bin Yuan değerindeki arabanın ödemesini madeni parayla yapmıştı.

  • 6
  • 46
'in garip yüzü!
Çin'in garip yüzü!
  • 7
  • 46
'in garip yüzü!
Çin'in garip yüzü!
BİZE ULAŞIN