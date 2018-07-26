Çin'in garip yüzü!

Çin'in Shenyang kentinde çok ilginç bir olay yaşandı. 110 bin dolarlık araba satın almak isteyen bir adam ödemenin 106 bin dolarını (660000 Yuan) madeni parayla yapmak isteyince herkes hayretler içinde kaldı... Birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi... Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu. Görevliler saatlerce paraları saymak ve tartmak için günlerce çalıştı. Benzeri bir olay geçtiğimiz Mart ayında da yaşanmıştı. Çin'in Fujian bölgesinde bir adam araba satın almak için 100 bin Yuan değerindeki arabanın ödemesini madeni parayla yapmıştı.