Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!
Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!
Koronavirüsü (2019- nCoV) korkusu tüm dünyayı sarmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi. Öte yandan Çin'in hastalığı kontrol etmek ve virüsün bulaştığı insanlara hızlı müdahale edebilmek için inşa ettiği hastane tamamlandı. 10 günlük kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelen hastanenin içinden görüntüler de ortaya çıktı. İşte ilk kez kamuoyuyla paylaşılan o görüntüler!
Giriş Tarihi: 04.02.2020
08:26
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
08:53
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