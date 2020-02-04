Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.