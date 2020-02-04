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  • Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

Koronavirüsü (2019- nCoV) korkusu tüm dünyayı sarmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. 'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438'e yükseldi. Öte yandan Çin'in hastalığı kontrol etmek ve virüsün bulaştığı insanlara hızlı müdahale edebilmek için inşa ettiği hastane tamamlandı. 10 günlük kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelen hastanenin içinden görüntüler de ortaya çıktı. İşte ilk kez kamuoyuyla paylaşılan o görüntüler!

Giriş Tarihi: 04.02.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 08:53
Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı 'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.

Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı.

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Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.

Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

Merkezi Televizyonunun haberine göre, Koronavirüs hastalarına yönelik özel olarak inşa edilen hastane 1000 yataklı.

Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

Hastane Pekin'de 2003'te şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) nedeniyle inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı.

Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

7 BİN KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

50 bin metrekarelik alanda farklı mesleklerden 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Çin'in Koronavirüsü için inşa ettiği hastanenin içi görüntülendi!

1400 ASKERİ SAĞLIK PERSONELİ

Vuhan'da daha önce 2 haftada bitirileceği duyurulan 1500 yataklı bir hastanenin de inşaatı devam ediyor.

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