Clubhouse, Android'e geldi! Android'de Clubhouse'a nasıl üye olunur, nasıl giriş yapılır?

Clubhouse, corona virüs pandemisiyle birlikte popüler olmuş ve kısa sürede en çok ilgi gören sesli bir sosyal ağ. Clubhouse, Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformlarından daha farklı. Fotoğraf, video gibi içerikler paylaşılmıyor, yazı yazılmıyor. Kullanım sesle yapılıyor.

Clubhouse bir süreden beridir iOS kullanıcılarına açıktı, fakat şirket Android uygulmasının da geliştirildiğini duyurmuştu. Beklenen oldu ve Cluchouse, Android için çıktı. Önkayıt yapan kullanıcıların telefonlarına Clubhouse yüklendi. Diğer kullanıcılar ise Play Store üzerinden girip Clubhouse uygulamasını indirebiliyor. Davetiye koduyla üye olunabilen sesli konuşma uygulaması Clubhouse Android'e gelmiş olsa bile halen kullanımda sorun yaşamanız mümkün.