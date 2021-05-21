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Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:31

Clubhouse, Android'e geldi! Android'de Clubhouse'a nasıl üye olunur, nasıl giriş yapılır?

Clubhouse son dönemin en çok bahsedilen uygulamalarından biri oldu. En başta platformu için yayınlanan Clubhouse sonunda Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Sesli sosyal ağ olan Clubhouse'a Android'de nasıl üye olunduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Clubhouse, Android'e geldi! Android'de Clubhouse'a nasıl üye olunur, nasıl giriş yapılır?

Clubhouse, corona virüs pandemisiyle birlikte popüler olmuş ve kısa sürede en çok ilgi gören sesli bir sosyal ağ. Clubhouse, Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformlarından daha farklı. Fotoğraf, video gibi içerikler paylaşılmıyor, yazı yazılmıyor. Kullanım sesle yapılıyor.

Clubhouse bir süreden beridir kullanıcılarına açıktı, fakat şirket Android uygulmasının da geliştirildiğini duyurmuştu. Beklenen oldu ve Cluchouse, Android için çıktı. Önkayıt yapan kullanıcıların telefonlarına Clubhouse yüklendi. Diğer kullanıcılar ise Play Store üzerinden girip Clubhouse uygulamasını indirebiliyor. Davetiye koduyla üye olunabilen sesli konuşma uygulaması Clubhouse Android'e gelmiş olsa bile halen kullanımda sorun yaşamanız mümkün.

Clubhouse, Android'e geldi! Android'de Clubhouse'a nasıl üye olunur, nasıl giriş yapılır?

Örneğin daha önce tabanlı bir cihazla daha önce Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz. Öte yandan sıfırdan üye olmak isteyenler için bir sorun gözükmüyor.

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Clubhouse, Android'e geldi! Android'de Clubhouse'a nasıl üye olunur, nasıl giriş yapılır?

CLUBHOUSE'A NASIL ÜYE OLUNUYOR?

Uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

Clubhouse, Android'e geldi! Android'de Clubhouse'a nasıl üye olunur, nasıl giriş yapılır?

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse, Android'e geldi! Android'de Clubhouse'a nasıl üye olunur, nasıl giriş yapılır?

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. (NTV)

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