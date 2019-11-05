Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı

Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı

İlk bakışta bu adamın ne yaptığına kimse anlam veremedi. Sonrasında kazdığı toprağın altına bedeniyle girdi. Dünyayı şaşkına çeviren bu görüntülerin başrolünde Avustralyalı bu çılgın adam var. Herkesin gözleri önünde toprağın altına girip çoğumuzun görünce bile kanı çekilen bir canlıyı yakalayıp çıkardı. O anları da sosyal medyadan paylaşınca milyonların şaşkın gözlerle izlemesini sağladı. Peki bunu nasıl gerçekleştirdi? İşte kare kare o anlar!

Giriş Tarihi: 05.11.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 15:17
Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı

Milyonlarca kez izlenen bu görüntüler büyük şaşkınlıkla sonuçlanıyor!

Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı

Toprağın altına girip bakın ne çıkardı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı
Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı
Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı
Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı
BİZE ULAŞIN