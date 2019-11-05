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Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı

Çoğumuzun görünce bile kanı çekiliyor! Toprağın altına girip çıplak elleriyle yakaladı

İlk bakışta bu adamın ne yaptığına kimse anlam veremedi. Sonrasında kazdığı toprağın altına bedeniyle girdi. Dünyayı şaşkına çeviren bu görüntülerin başrolünde Avustralyalı bu çılgın adam var. Herkesin gözleri önünde toprağın altına girip çoğumuzun görünce bile kanı çekilen bir canlıyı yakalayıp çıkardı. O anları da sosyal medyadan paylaşınca milyonların şaşkın gözlerle izlemesini sağladı. Peki bunu nasıl gerçekleştirdi? İşte kare kare o anlar!