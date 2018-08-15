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ün altında büyük Türk mucizesi!

2 bin 200 yıl önce Türkler tarafından ün altına yapılan kanallarla ilgili detaylar görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 20:15
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ün altında büyük Türk mucizesi!
Çölün altında büyük Türk mucizesi!
Çin dendiğinde akla hemen 6000 kilometre uzunluğunda Çin Seddi gelir.
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ün altında büyük Türk mucizesi!
Çölün altında büyük Türk mucizesi!
Yalnız Çin Seddi dışında daha ilginç ve daha muazzam bir yapı da var.
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ün altında büyük Türk mucizesi!
Çölün altında büyük Türk mucizesi!
Doğu Türkistan'ın Turfan bölgesindeki yeraltına inşa edilen su şebekesi...
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ün altında büyük Türk mucizesi!
Çölün altında büyük Türk mucizesi!
Onu ilginç kılansa yerin altında inşa edilmiş olmasına rağmen, Çin seddi kadar uzun olması...
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ün altında büyük Türk mucizesi!
Çölün altında büyük Türk mucizesi!
Deniz seviyesinin altında olan Turfan vilayetinin merkezi olan Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan ve iklimi son derece kurak bir bölgede bulunuyor.
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ün altında büyük Türk mucizesi!
Çölün altında büyük Türk mucizesi!
Bölgedeki su sıkıntısından ötürü 2 bin yıl önce Tanrı Dağları'nda Turfan istikametinde toplam uzunluğu 5 bin 272 kilometre olan yeraltı su kanalları inşa edilmesinin ardından bölge, cenneti andıran büyüleyici manzaralara sahip.
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ün altında büyük Türk mucizesi!
Çölün altında büyük Türk mucizesi!
Karız Kanalları Tanrı Dağları'ndan topladığı suyu 60 km ün altından geçirerek Turfan'daki yerleşim birimlerine götürüyor.
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