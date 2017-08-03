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Haberler Galeri Çöpe atmak yerine bakın neler yaptı
Giriş Tarihi: 03.08.2017 17:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:49

Çöpe atmak yerine bakın neler yaptı

Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından bakın ne yaptı.

Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.

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Çöpe atmak yerine bunu yaptı
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Çöpe atmak yerine bunu yaptı

Ardından da mangal için bölme hazırladı.

Çöpe atmak yerine bunu yaptı

İşte yapım aşamaları...

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