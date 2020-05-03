Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyordu! O ülkede normale dönüş başlıyor...

"Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan ve 26 Nisan'daki başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşan 2. aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.

Zorunlu ihtiyaçlar halinde sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren insanlara dışarı çıkmada bazı haklar da tanınacak. Buna göre, insanlar alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecek.