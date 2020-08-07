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salgınından son dakika! Bilim insanlarından 'yi sarsan açıklama geldi... "Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir"

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada ile mücadele tüm hızıyla devam ederken salgına karşı aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Bilim insanları her geçen gün virüse dair yeni araştırmalar ortaya koyarken son olarak gelen açıklama 'de endişeye yol açtı. Araştırmalar sonucunda corona virüsü aşısı bulunsa dahi yüzde 42'lik nüfusun obezite rahatsızlığına sahip olduğu ülkede aşının işe yaramamasından endişe duyuluyor. İşte bilim insanlarından gelen son dakika corona virüsü aşısı ile ilgili araştırma detayları…

Giriş Tarihi: 07.08.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 19:15
Corona virüsü salgınından son dakika! Bilim insanlarından ABD'yi sarsan açıklama geldi... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir

Son dakika haberler… salgınına ilişkin bilim insanlarının araştırmaları hız kesmeden devam ederken her geçen gün yeni bir detaya ulaşılıyor. Bu kapsamda son olarak Covid-19 aşısına ilişkin araştırmalarda bulunan bilim insanları, için oldukça endişe verici bir sonuç ortaya koydu. Bu kapsamda yapılan araştırmaya göre bulunan aşının obezite rahatsızlığı olan bireylerde işe yaramayacağı gibi bir sonuca varılırken nüfusunun yüzde 42'si obez olan ABD için durumun kritik olduğu bildirildi. İşte corona virüsü aşısı ile ilgili gelen son dakika haberi…

ABD'Yİ SARSAN CORONA ARAŞTIRMASI! AŞI BULUNSA DAHİ ETKİSİ ZAYIF OLABİLİR!

Corona virüsü ile ilgili araştırmaya göre; grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtlandı. Hal böyleyken araştırmacılar koronavirüs aşısında da benzer bir durumun ortaya çıkacağını öngörüyor!

Corona virüsü salgınından son dakika! Bilim insanlarından ABD'yi sarsan açıklama geldi... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 720 bine yaklaştı.

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Corona virüsü salgınından son dakika! Bilim insanlarından ABD'yi sarsan açıklama geldi... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir

Tüm dünya pyandemiyi durdurmak için bir aşının bulunması beklerken, aşının salgının merkez üssü 'de nüfusun yaklaşık yarısında etkili olmayabileceği belirtildi.

Corona virüsü salgınından son dakika! Bilim insanlarından ABD'yi sarsan açıklama geldi... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir

GRİP VE HEPATİT B AŞISI OBEZLERDE DAHA AZ ETKİNLİK GÖSTERDİ

Bilim insanları daha önceden yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez kişilerde yeterince etkili olmadığını ortaya koymadığını ve bu durumun onları hastalıklara, organ yetmezliği ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara daha yatkın hale getirdiğini ortaya koydu. 'li ve İngiliz araştırmacılar benzer bir durumun yeni tip corona virüs aşısında da yaşanabileceği konusunda uyardı.

Corona virüsü salgınından son dakika! Bilim insanlarından ABD'yi sarsan açıklama geldi... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir

OBEZİTE COVİD-19'A KARŞI YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu oluşuyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturuyor.. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması halinde obezite meydana geliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezitenin kanser, kalp ve diyabet başta olmak üzere pekçok hastalığa neden oluyor. Bununla birlikte obeziteden muzdarip kişiler Covid-19'a karşı da riskli grup içinde yer alıyor.

Corona virüsü salgınından son dakika! Bilim insanlarından ABD'yi sarsan açıklama geldi... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir

NÜFUSUNUN YÜZDE 42'Sİ OBEZ

Dünyada obez nüfusunun en yüksek olduğu ülkelerden biri ise sahip olduğu 5 milyonu aşkın vaka ve 162 bini aşkın ölümle pandeminin en çok vurduğu . Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD yetişkin nüfusunun yüzde 42,4'ü ve Amerikalı çocukların yüzde 18,5'i obez.

Corona virüsü salgınından son dakika! Bilim insanlarından ABD'yi sarsan açıklama geldi... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir

Alabama Üniversitesi'nden Dr. Chad Petit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu aşının işe yarayıp yaramadığından çok etkinliğiyle ilgili bir durum. Aşı çalışabilir, ancak yeterince etkin olmayabilir" dedi.

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