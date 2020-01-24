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Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü dünyada büyük bir merak ve endişeye neden oluyor. Dünya adeta korkuyla gelecek son haberleri bekliyor. Ne yazık ki son bilgiler ise bu olumsuz havanın daha da büyümesine yol açıyor. 'nun açıklamasına göre, ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan Corona virüsünden etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi. Vuhan'ın başkenti Hubey'de karantinaya alınan kent sayısı 8'e çıktı. İşte son bilgiler!

Giriş Tarihi: 24.01.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 09:19
Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420'ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin'de 26, Şanghay'da ise 20 oldu.

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Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Hubey'de karantinaya alınan kent sayısı 8'e çıktı

Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Vuhan'ın başkenti Hubey'de karantinaya alınan kent sayısı 8'e çıktı. Eyaletteki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Ayrıca bazı kentlerde, petrol ofisi, hastane, eczane ve marketlerin dışında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına ara verildi. Bununla birlikte bazı şehirler arası otobanlar ulaşıma kısmen açık bırakıldı.

Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Hubey Eyalet Hükümeti'nden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm turizm acentelerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Son dakika bilgileri! Corona virüsünde ölü sayısı artıyor! Korkutucu bilgiler geliyor

Fakülteler, ilk ve orta okullar ile kreşlerin eğitime başlama tarihlerinin ertelendiği, kentte bulunan polis ve askeri birliklere ait personellerin izinlerinin iptal edildiği vurgulandı.

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