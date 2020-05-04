Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını 3,5 milyon kişiye bulaştı. Coronavirüs nedeniyle jayatını kaybedenlerin sayısı ise 250 bine yaklaştı. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 1,1 milyona ulaştı. Coronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 1 milyon 188 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı. ABD'nin ardından coronavirüs kaynaklı can kayıplarının en çok olduğu ülkeler; İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa. Rusya'da ise vaka sayısı hızla artıyor. İşte dünya genelinde coronavirüs salgını vaka, ölü ve iyileşen sayısları...