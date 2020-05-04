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salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını 3,5 milyon kişiye bulaştı. Coronavirüs nedeniyle jayatını kaybedenlerin sayısı ise 250 bine yaklaştı. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 1,1 milyona ulaştı. Coronavirüs salgınının merkez üssü olan 'de 1 milyon 188 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı. ABD'nin ardından kaynaklı can kayıplarının en çok olduğu ülkeler; , , ve . 'da ise vaka sayısı hızla artıyor. İşte dünya genelinde coronavirüs salgını vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 11:03
Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını 3,5 milyon kişiye bulaştı. Coronavirüs nedeniyle jayatını kaybedenlerin sayısı ise 250 bine yaklaştı. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 1,1 milyona ulaştı. Coronavirüs salgınının merkez üssü olan 'de 1 milyon 188 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı. ABD'nin ardından coronavirüs kaynaklı can kayıplarının en çok olduğu ülkeler; , , ve . 'da ise vaka sayısı hızla artıyor. İşte dünya genelinde coronavirüs salgını vaka, ölü ve iyileşen sayısları...

Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

ABD:

VAKA SAYISI: 1,188,421

ÖLÜ SAYISI: 68,602

İYİŞLEŞEN SAYISI: 178,594

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Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İSPANYA:

VAKA SAYISI: 247,122

ÖLÜ SAYISI: 25,264

İYİŞLEŞEN SAYISI: 148,558

Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İTALYA:

VAKA SAYISI: 210,717

ÖLÜ SAYISI: 28,884

İYİŞLEŞEN SAYISI: 81,654

Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

İNGİLTERE:

VAKA SAYISI186,599

ÖLÜ SAYISI 28,446

İYİŞLEŞEN SAYISI: -

Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

FRANSA:

VAKA SAYISI: 168,693

ÖLÜ SAYISI 24,895

İYİŞLEŞEN SAYISI: 50,784

Coronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor! Dünyada coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayıları...

ALMANYA:

VAKA SAYISI: 165,664

ÖLÜ SAYISI :6,866

İYİŞLEŞEN SAYISI: 132,700

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