Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!
Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!
Aralık ayında ortaya çıkan corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün Çin'de öldürdüğü insan sayısı, SARS'ın aldığı can sayısını geçti. oronavirüsünden etkilen ilk 7 hastayı görüp, yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yazarak insanları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya çalışan doktor Li Wenliang'ın inanılmaz hikayesi...
Giriş Tarihi: 04.02.2020
14:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
14:59
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ