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  • Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

Coronavirüsünü ilk o fark etti... hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor da virüse yakalandı!

Aralık ayında ortaya çıkan corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün Çin'de öldürdüğü insan sayısı, SARS'ın aldığı can sayısını geçti. oronavirüsünden etkilen ilk 7 hastayı görüp, yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yazarak insanları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya çalışan doktor 'ın inanılmaz hikayesi...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 14:59
Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

30 Aralık tarihinde genç doktor 'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj o güne damgasını vurdu:

Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

"Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."

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Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıkladı, "Hastalık coronavirüsüne benziyor."

Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

SARS salgını, 2003 yılında 'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı...

Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanıyor.

Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU
Ölümcül koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını söyledi.

Coronavirüsünü ilk o fark etti... Çin hükumeti onu tehditle susturdu! Doktor Li Wenliang da virüse yakalandı!

Ancak birkaç saat içerisinde Li'nin mesajlarının ekran görüntüleri, adı sansürlenmeden viral hale geldi. Li, "Çevrimiçi ortamda dolaştıklarını görünce kontrolüm dışında olduğunu ve muhtemelen cezalandırılacağımı fark ettim" açıklamasında bulundu.

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