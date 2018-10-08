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Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

Giriş Tarihi: 08.10.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Ader, Türk ve Macar heyetinin tanıtılmasının ardından önce ikili ardından heyetlerarası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

, Ader'in yanı sıra Başbakan Viktor Orban'la da bugün bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

Erdoğan ve Başbakan Orban, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı

Erdoğan daha sonra Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak.

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