Davetsiz misafirler!

Klimanın içinden çıkan yılan görenleri şoke etti Fare hiç ummadığı anda klimanın içinden çıkan yılanın gazabına uğradı. Klimadaki yılanı fareyi avlayınca fark eden bir kişi de bu görüntüyü kısa da olsa kaydediyor. Görüntülerin Çin'de kaydedildiğei tahmin ediliyor. Güney Afrika'da sahiplerinden kaçan bir manda, etraftaki küçük bir otele misafir oldu. Bu davetsiz misafirle ne yapacaklarını bilemeyen otel sahipleri, otellerine giren mandayı kendi haline bıraktılar. İşte davetsiz misafirin o anları..