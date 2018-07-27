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Davetsiz misafirler!

Giriş Tarihi: 27.07.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 11:25
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Davetsiz misafirler!
Davetsiz misafirler!

Klimanın içinden çıkan yılan görenleri şoke etti

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Davetsiz misafirler!
Davetsiz misafirler!

Fare hiç ummadığı anda klimanın içinden çıkan yılanın gazabına uğradı.

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Davetsiz misafirler!
Davetsiz misafirler!

Klimadaki yılanı fareyi avlayınca fark eden bir kişi de bu görüntüyü kısa da olsa kaydediyor.

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Davetsiz misafirler!
Davetsiz misafirler!

Görüntülerin Çin'de kaydedildiğei tahmin ediliyor.

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Davetsiz misafirler!
Davetsiz misafirler!

'da sahiplerinden kaçan bir manda, etraftaki küçük bir otele misafir oldu.

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Davetsiz misafirler!
Davetsiz misafirler!

Bu davetsiz misafirle ne yapacaklarını bilemeyen otel sahipleri, otellerine giren mandayı kendi haline bıraktılar.

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Davetsiz misafirler!
Davetsiz misafirler!

İşte davetsiz misafirin o anları..

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