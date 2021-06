Araştırmacılar yaptıkları analizlerinden ardından, "Bu mineral jeolojik örneklerde çok az miktarlarda görülüyordu ve şimdiye kadar hiçbir biyolojik yapıda karşılaşılmadı" dedi. Northwestern Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu makale kısa süre içerinde Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanacak. (NTV)