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Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Giriş Tarihi: 08.10.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 11:06
Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

'de yaşayan bir dalgıç, 'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

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Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Olayın kahramanı... Man+River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Olayın yaşandığı şelale ise bu...

Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...

Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor.

Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Ve arama faaliyetleri sonuç vermeye başlıyor!

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