Denizin dibine girdi, bulduğu 'şey'e inanamadı!

Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi. ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü! Olayın kahramanı... Man+River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün. Olayın yaşandığı şelale ise bu... Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor... Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor. Ve arama faaliyetleri sonuç vermeye başlıyor!