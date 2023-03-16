’Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu’ Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da 4 tehlikeli bölge var...

"Bazen beni gören 'Ne zaman, nasıl geliyor?' diye soruyor, ben de 'Hazır olmamız gerekiyor.' diyorum. Depremden yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş'ta katıldığım seminerde, 'Doğu Anadolu Fay Hattı kırılmaya başladı. O yüzden burası da depremi görebilir dikkatli olunsun, Allah sizi uyarıyor.' şeklinde kelimeler kullanmıştım ama onu normal seminer zannetti herkes. Bundan sonra Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İzmir fay hattı da daha kırılmadı, fay hattı rahatlamadı."