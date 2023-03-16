Giriş Tarihi: 16.03.2023 14:48
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
14:48
'Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu' Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara'da 4 tehlikeli bölge var...
Kahramanmaraş depremleri dünyanın gündeminden düşmüyor. Türkiye'deki depremler üzerine konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, sağlam zemin uyarısında bulundu. Kahramanmaraş depreminin şiddetinin 12'ye ulaşmış olabileceğini belirten Japon uzman, Marmara bölgesi için 4 tehlikeli bölge olduğunu söyledi. Dikkat çeken uyarılarda bulundu...