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Giriş Tarihi: 16.03.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 14:48

'Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu' Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara'da 4 tehlikeli bölge var...

Kahramanmaraş depremleri dünyanın gündeminden düşmüyor. Türkiye'deki depremler üzerine konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, sağlam zemin uyarısında bulundu. Kahramanmaraş depreminin şiddetinin 12'ye ulaşmış olabileceğini belirten Japon uzman, Marmara bölgesi için 4 tehlikeli bölge olduğunu söyledi. Dikkat çeken uyarılarda bulundu...

AA
’Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu’ Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da 4 tehlikeli bölge var...

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depremlere karşı binaların sağlam zemine yapılması gerektiğini belirterek, "Özellikle Akdeniz bölgesinde depremden sonra tsunami görülebileceği için deniz seviyesinden en az 3 metreden yüksekte yer yapılmalı." dedi.

’Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu’ Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da 4 tehlikeli bölge var...

TSUNAMİ UYARISI

Moriwaki, AA muhabirine, deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu, Gaziantep'in ardından Kahramanmaraş'a geldiğini söyledi.

Depremlere karşı duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, "Kaya zemin, iyi zemin bulmak lazım. İyi zeminli yerlerde iyi binalar yapılırsa tabii problem olmaz. Özellikle Akdeniz bölgesinde depremden sonra tusunami görülebileceği için deniz seviyesinden en az 3 metreden yüksekte yer yapılmalı. Şimdiden hazırlık yapmak lazım. Planlarımızı iyi yapmamız lazım." diye konuştu.

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’Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu’ Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da 4 tehlikeli bölge var...

İZMİR FAY HATTI

Türkiye'nin her yerinde depremler meydana gelebileceğini belirten Moriwaki, şunları kaydetti:

’Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu’ Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da 4 tehlikeli bölge var...

"Bazen beni gören 'Ne zaman, nasıl geliyor?' diye soruyor, ben de 'Hazır olmamız gerekiyor.' diyorum. Depremden yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş'ta katıldığım seminerde, 'Doğu Anadolu Fay Hattı kırılmaya başladı. O yüzden burası da depremi görebilir dikkatli olunsun, Allah sizi uyarıyor.' şeklinde kelimeler kullanmıştım ama onu normal seminer zannetti herkes. Bundan sonra Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İzmir fay hattı da daha kırılmadı, fay hattı rahatlamadı."

’Deprem kademe olarak 12 şiddetinde oldu’ Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da 4 tehlikeli bölge var...

O BÖLGELERE DİKKAT

Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın denizin içinde Kıbrıs'ta olabileceğini ifade ederek, "Kıbrıs tarafından kuzeyde Bingöl'de dikkatli olmak lazım. Bingöl'den sonra Kuzey Anadolu Fay Hattı Muş, Bitlis, Van'a kadar dikkatli olunmalı. Ondan sonra Marmara Bölgesi... Yani bu İstanbul'u da kapsıyor.

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