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kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

Son zamanlarda yaptığı tahminlerle adından sık sık söz ettiren kahini 'in son tahmini de tuttu. Deprem kahini 6-7 Ağustos tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini iddia etmişti. Deprem kahininin son tahmini de doğru çıktı. İşte Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in son açıklamaları...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 12:36
Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

Hollandalı , son zamanlarda yaptığı tahminlerinin doğru çıkmasıyla ünlendi ve deprem kahini olarak anılmaya başladı. Deprem kahini son yaptığı uyarı ile korkutmuştu.

Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

Hoogerbeets, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda bu tahminleri için gezegenlerin ve ayın pozisyonlarına baktığını ve bunun için özel olarak geliştirdiği 'Solpage' adlı bir bilgisayar programından faydalandığını açıklamıştı.

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Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

' kahini' Şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmiş ve mega deprem olacağını belirtmişti. Ekvador'da aynı hafta içinde yaşanan 7,5 büyüklüğündeki deprem akıllara tekrar 'deprem kahini'nin açıklamalarını getirmişti.

Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

Ardından Türkiye için de uyarılarda bulunmuş ve Denizli, Acıpayam'da 20 Mart tarihinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

Geçtiğimiz günlerde sismik hareketlere dikkat çeken Hoogerbeets 4-5 Ağustos'a dikkat çekmiş, 4 Ağustos'ta Japonya'da nükleer felaketin yaşandığı Fukuşima bölgesinde 6,3 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

Hoogerbeets, Ditranium adlı internet sitesinde ve YouTube hesabında yeni uyarılarda bulundu.

Deprem kahini bu tarihleri vermişti! İzmir depremi tekrar akıllara getirdi

Hoogerbeets, YouTube hesabında kritik ay ve gezegen hizalanmalarının sismik dalgayı tetikleyebileceğini belirtti. Hollandalı isim 4 Ağustos'a ek olarak 6 ve 7 Ağustos'un da kritik olduğunu ve 6 üzeri beklediğini açıkladı

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