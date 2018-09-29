Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 48 kişinin öldüğü ve 356 yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını açıkladı.