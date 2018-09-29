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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor

Giriş Tarihi: 29.09.2018 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 08:50
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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ve ardından oluşan tsunamide 48 kişinin öldüğü ve 356 kişinin yaralandığı bildirildi

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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen de şu ana kadar 48 kişinin öldüğü ve 356 yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını açıkladı.

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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu'yu kapsadığını vurgulayan Nugroho, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaşmadığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim de sorun yaşadıklarını dile getiren Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

AA'nın haberine göre; yetkililer, Palu'daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

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ve tsunamiyle sarsılan 'da ölü sayısı artıyor
Deprem ve tsunamiyle sarsılan Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde ler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

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