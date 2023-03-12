Giriş Tarihi: 12.03.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
11:53
Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: "8.1'e varan deprem olması gerekir"
Kahramanmaraş depreminde ikiye ayrılan Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyündeki zeytinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 metrelik bölünmenin fay hattı kaynaklı olmadığını söyledi. Sözbilir, böyle bir bölünmenin fay hattı kaynaklı olması için '8.1 şiddetinde deprem olması' gerektiğini ifade etti.