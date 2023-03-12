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Giriş Tarihi: 12.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 11:53

Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: "8.1'e varan deprem olması gerekir"

Kahramanmaraş depreminde ikiye ayrılan Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyündeki zeytinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 metrelik bölünmenin fay hattı kaynaklı olmadığını söyledi. Sözbilir, böyle bir bölünmenin fay hattı kaynaklı olması için '8.1 şiddetinde deprem olması' gerektiğini ifade etti.

DHA
Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: 8.1’e varan deprem olması gerekir

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyünde ikiye bölünerek, bir parçası 10 metre yer değiştiren zeytin ağacı ile ilgili hareketliliğin fay kaynaklı olmadığını söyledi.

Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: 8.1’e varan deprem olması gerekir

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle sarsıldı. Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. DEÜ DAUM Müdürü ve AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ahmet Demir ve Gökhan Arslan'dan oluşan ekip ile afet bölgesinde çalışma yaptı.

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Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: 8.1’e varan deprem olması gerekir

Prof. Dr. Sözbilir, Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyünde ikiye bölünerek bir parçası 10 metre yer değiştiren zeytin ağacında incelemelerde bulundu.

Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: 8.1’e varan deprem olması gerekir

Prof. Dr. Sözbilir, zeytin ağacının sağ yanal yönde 10 metre ötelendiğinin doğru olduğunu, bu hareketin faya bağlı bir hareket olmadığını ve heyelan sonucu geliştiğine dikkat çekti.

Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: 8.1’e varan deprem olması gerekir

Prof. Dr. Sözbilir, "10 metrelik yer değiştirme faya bağlı bir hareket olsaydı; 8.1'e varan deprem olmasını gerektirirdi. Böyle bir durumda Samandağı'nda can ve mal kaybı katbekat artardı.

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