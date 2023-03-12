Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanından fay hattı değerlendirmesi: "8.1'e varan deprem olması gerekir"

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyünde ikiye bölünerek, bir parçası 10 metre yer değiştiren zeytin ağacı ile ilgili hareketliliğin fay kaynaklı olmadığını söyledi.

