Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

4 YAŞINDAKİ KIZ DA ÖLENLER ARASINDA



Hayatını kaybedenler arasında küçük yaşta çocuklar da bulunuyor. Onlardan bir tanesi de babaannesiyle birlikte binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ariela Roland Lala oldu. Küçük kızın fotoğrafını görenler duygu dolu anlar yaşadı.