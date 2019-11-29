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  • Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Depremin vurduğu 'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Arnavutluk'un Thruman kentinde depremde hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğrafları yol kenarında bulunan elektrik direklerine asıldı. Ölüm haberlerin bu şekilde verildiği öğrenilen kentte, haberi verilen arasında 4 yaşında babaannesi ile enkaz altında kalarak ölen Ariela Roland Lala'da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:16
Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Başkente 30 ile 50 kilometre arasında değişim gösteren Durres (Dıraç) ve Thruman şehirleri yıkımın ve can kaybının en çok yaşandığı iller arasında yer aldı.

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Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Son alınan bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 49' çıktı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri geldi.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

DEPREMDE ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILDI

Hayatını kaybeden insanların bir kısmı da Thrumann kentinde bulunuyor. 20'den fazla ölünün bulunduğu kentte ölenlerin duyurusu yol kenarındaki elektrik direklerine fotoğraflı bir şekilde asılarak yapılıyor.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Genellikle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asılarak duyurulduğu kentte, bu kez de enkaz altında kalarak ölenlerin isimleri asıldı.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Konuyla ilgili bölgede yardım ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan uyruklu Omer Fuçia, "Genellikle insanlar öldüğünde böyle haber veriliyor. Şimdiye kadar depremde ölenlerde buradakiler" dedi.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

4 YAŞINDAKİ KIZ DA ÖLENLER ARASINDA

Hayatını kaybedenler arasında küçük yaşta çocuklar da bulunuyor. Onlardan bir tanesi de babaannesiyle birlikte binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ariela Roland Lala oldu. Küçük kızın fotoğrafını görenler duygu dolu anlar yaşadı.

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