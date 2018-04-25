Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

'daki Wilkes Land yerçekim anomalisi isimli obje hala gizemini koruyor. Gizemli yapının sırrı yıllardır çözülemedi...

Giriş Tarihi: 25.04.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 11:23
  • 1
  • 60
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

Yıllardır araştırılan cismin hala ne olduğu bulunamasa da bilim insanları bazı tespitler yapılmayı başardı.

  • 2
  • 60
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

Bilim insanları işin içinden çıkamıyor! Antarktika'da yıllar önce keşfedilen ve Wilkes Land yerçekim anomalisi adı verilen devasa objenin gizemini henüz kimse çözemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 60
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

Bilim insanları Güney Kutbu'nda buzulların altındaki devasa objenin görüntüleri karşısında şaşkına dönmüş durumda. Obje yaklaşık 245 kilometrelik bir alana yayılmış ve derinliği de 848 metreyi buluyor. Ancak sırrı hala çözülemedi!

  • 4
  • 60
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

Bazı bilimciler bu objenin devasa bir asteroidin kalıntıları olabileceğini düşünüyor.

  • 5
  • 60
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

Eğer bu teori doğruysa, bu asteroit Dünya'daki deniz canlılarının yüzde 96'sını ve karalardaki canlıların yüzde 70'ini yok eden Permiyen-Triyas yokoluşu'na sebep olmuş olabilir.

  • 6
  • 60
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

Fakat bu gibi olaylarda her zaman yaşandığı gibi internette dolaşan farklı teoriler var. Bazı komplo teorisyenleri bunun çok büyük çaplı bir UFO saldırısı ya da Hollow Earth denilen gizemli yeraltı dünyasına geçiş yapılan bir geçit olduğunu iddia ediyor.

  • 7
  • 60
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?
Dev cismin sırrı çözülemiyor! Gizemli cismin altında ne var?

İşte Antarktika'daki tuhaflığı gösteren o kırmızı bölge. Uydu verilerinden alınan bu görüntülerdeki sır perdesi henüz aralanabilmiş değil.

BİZE ULAŞIN