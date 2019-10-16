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Dev bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler

Günümüzün en önemli yolculuk ve taşıma yöntemlerinden biri de denizle ulaşım. Deniz ulaşımı diyince de akla elbette gemiler geliyor. Bu gemilerin kimileri ise dev diye tabir ediliyor. Lüks dev gemiler heybetleriyle hayran bırakıyor elbette ama onların nasıl yapıldığına hiç şahit oldunuz mu? Boyutlarına göre aylar yıllar süren bu deniz canavarları bakın nasıl yapılıyor!

Giriş Tarihi: 16.10.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 09:33
Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler

İşte o çarpıcı görüntüler!

Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler

AIDAprima adlı lüks yolcu gemisinin inşası kare kare görüntülendi.

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Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler

İşte bir devin sıfırdan nasıl yapıldığını gösteren fotoğraflar...

Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler
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Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler
Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler
Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler
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