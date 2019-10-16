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Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler

Dev gemi bakın nasıl yapıldı! Hayran bırakan görüntüler

Günümüzün en önemli yolculuk ve taşıma yöntemlerinden biri de denizle ulaşım. Deniz ulaşımı diyince de akla elbette gemiler geliyor. Bu gemilerin kimileri ise dev diye tabir ediliyor. Lüks dev gemiler heybetleriyle hayran bırakıyor elbette ama onların nasıl yapıldığına hiç şahit oldunuz mu? Boyutlarına göre aylar yıllar süren bu deniz canavarları bakın nasıl yapılıyor!