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Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

Bu otomobillere iyi bakın... merkezli açık artırma şirketi Bonhams tarafından gerçekleştirilen müzayedede servet değerindeki süper lüks otomobiller satıldı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 08:27
Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

İsviçre'deki bir müzayede evi, Ekvator Ginesi'nin Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu olan Teodoro Nguema'ya ait araçları satışa çıkardı.

Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

Ekvador Ginesi'nde aynı zamanda başkan yardımcısı da olan Teodorin Obiang Nguema'ya ait lüks otomobillere, bir yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulmuştu.

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Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

Açık artırma ile satışa sunulan lüks otomobiller arasında, yedi Ferrari, üç Lamborghini, beş Bentley, bir Maserati ve bir McLaren da var.

Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan Ekvador Ginesi Cumhuriyeti'ni 40 yıldır yöneten otoriter devlet başkanı Teodoro Obiang Nguema'nın oğlu olan Teodoro Nguema'ya ait otomobiller, 23 milyon dolardan (130 milyon TL) yüksek bir fiyata alıcı buldu.

Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

Son derece nadir olan beyaz Lamborghini Veneno Roadster, ismi açıklanmayan bir alıcı tarafından 3.8 milyon dolara alıcı buldu.

Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Bonmont Golf & Country Club'da gerçekleşen müzayede ile ilgili yetkililer, "Bu son derece sıra dışı bir satış. Çok düşük kilometrede olan süper arabalardan oluşan özel bir koleksiyon" yorumunu yapmıştı.

Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

Satışı merkezli açık artırma şirketi Bonhams gerçekleştirdi. Satıştan elde edilen gelir bağışlanacak.

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