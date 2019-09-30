Diktatörün oğlunun otomobilleri açık artırmada satıldı

Bu otomobillere iyi bakın... Londra merkezli açık artırma şirketi Bonhams tarafından gerçekleştirilen müzayedede servet değerindeki süper lüks otomobiller satıldı. İsviçre'deki bir müzayede evi, Ekvator Ginesi'nin Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu olan Teodoro Nguema'ya ait araçları satışa çıkardı. Ekvador Ginesi'nde aynı zamanda başkan yardımcısı da olan Teodorin Obiang Nguema'ya ait lüks otomobillere, bir yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulmuştu. Açık artırma ile satışa sunulan lüks otomobiller arasında, yedi Ferrari, üç Lamborghini, beş Bentley, bir Maserati ve bir McLaren da var. Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan Ekvador Ginesi Cumhuriyeti'ni 40 yıldır yöneten otoriter devlet başkanı Teodoro Obiang Nguema'nın oğlu olan Teodoro Nguema'ya ait otomobiller, 23 milyon dolardan (130 milyon TL) yüksek bir fiyata alıcı buldu. Son derece nadir olan beyaz Lamborghini Veneno Roadster, ismi açıklanmayan bir alıcı tarafından 3.8 milyon dolara alıcı buldu. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Bonmont Golf & Country Club'da gerçekleşen müzayede ile ilgili yetkililer, 'Bu son derece sıra dışı bir satış. Çok düşük kilometrede olan süper arabalardan oluşan özel bir koleksiyon' yorumunu yapmıştı. Satışı Londra merkezli açık artırma şirketi Bonhams gerçekleştirdi. Satıştan elde edilen gelir bağışlanacak.