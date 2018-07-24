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lerin şoke eden halleri!

Giriş Tarihi: 24.07.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 11:58
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lerin şoke eden halleri!
Dilencilerin şoke eden halleri!

Sokaklarda bu halde gözüken adamı sonraki karede görenler inanamadı!

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lerin şoke eden halleri!
Dilencilerin şoke eden halleri!

İşte tekerlekli sandalye ile görünen adam diğer karelerde ayakta gözüküyor.

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lerin şoke eden halleri!
Dilencilerin şoke eden halleri!

Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu görüntüler ise bir kez daha düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

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lerin şoke eden halleri!
Dilencilerin şoke eden halleri!

Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, geçtiğimiz günlerde kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

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lerin şoke eden halleri!
Dilencilerin şoke eden halleri!


Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır lik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

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lerin şoke eden halleri!
Dilencilerin şoke eden halleri!

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin si" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

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lerin şoke eden halleri!
Dilencilerin şoke eden halleri!

Fatma'yı her gün kendi arabasıyla çarşıdan mahallede ev olarak kullandığı eski araca ulaştıran Mustafa Han da "Bu kadar zengin bir kadına yardımcı olduğum aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.

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