Dilencilerin şoke eden halleri!

Sokaklarda bu halde gözüken adamı sonraki karede görenler inanamadı! İşte tekerlekli sandalye ile görünen adam diğer karelerde ayakta gözüküyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu görüntüler ise bir kez daha düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, geçtiğimiz günlerde kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu. Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı. Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından 'dünyanın en zengin dilencisi' olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu. Fatma'yı her gün kendi arabasıyla çarşıdan mahallede ev olarak kullandığı eski araca ulaştıran Mustafa Han da 'Bu kadar zengin bir kadına yardımcı olduğum aklımın ucundan geçmezdi.' diye konuştu.