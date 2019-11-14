Dilencilerin şoke eden yöntemleri!

Dilencilerle ilgili hep aklımızda o soru belirir ; "Acaba gerçekten ihtiyacı var mı? Param doğru kişiye gidiyor mu?" ve ne yazık ki bazen ihtiyacı olmak şöyle dursun insanları dolandırmak için dilencilik yapan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Bazılarının durumu gerçekten ibretlik! Şimdi fotoğraflarını göreceğiniz bu adam da onlardan biri. Tekerlekli sandalyeyle gelip insanlardan yardım dilenen adamı takip edenler gerçeği görünce gözlerine inanamadı. İşte haberin şoke eden detayları!
Giriş Tarihi: 14.11.2019
09:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
09:51
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