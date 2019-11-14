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Dilencilerin şoke eden yöntemleri!

ilgili hep aklımızda o soru belirir ; "Acaba gerçekten ihtiyacı var mı? Param doğru kişiye gidiyor mu?" ve ne yazık ki bazen ihtiyacı olmak şöyle dursun insanları dolandırmak için dilencilik yapan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Bazılarının durumu gerçekten ibretlik! Şimdi fotoğraflarını göreceğiniz bu adam da onlardan biri. Tekerlekli sandalyeyle gelip insanlardan yardım dilenen adamı takip edenler gerçeği görünce gözlerine inanamadı. İşte haberin şoke eden detayları!

Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 09:51
Dilencilerin şoke eden yöntemleri!

İşte o adamın dilenirken ki hali böyleydi. Herkes yardım ediyordu.

Dilencilerin şoke eden yöntemleri!

Sonrasında evine gitmek için bir kuytuya giden adam bu şekilde yoluna devam etti.

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Dilencilerin şoke eden yöntemleri!
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Dilencilerin şoke eden yöntemleri!

Bu yaşlı kadının numarası ise farklı.

Dilencilerin şoke eden yöntemleri!

Bir yandan telefonuyla böyle uğraşıyor.

Dilencilerin şoke eden yöntemleri!

Dlencilik yağpan bu kadının bankalardaki hesabı ortaya çıkıyor.

Dilencilerin şoke eden yöntemleri!
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