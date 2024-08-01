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Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:28

Direnişe adanan bir ömür! Haniye'nin tek hayali özgür Filistin'di

İşgalci İsrail'in suikastı sonucu dün şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, hayatını Filistin'in özgürlüğüne adamış bir isimdi. Bu nedenle ailesi, çocukları ve akrabaları da İsrail'in hedefi haline geldi. Üç ay önce üç oğlu ve torunlarını kaybeden Haniye'nin hayatı ise hep mücadeleyle geçmişti. İsrail hapishanelerinde uzun yıllar tutuklu kalan Haniye, daha önce İsrail'in birçok suikastından son anda kurtulmuştu. İşte İsmail Haniye'nin hayatı...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Direnişe adanan bir ömür! Haniye’nin tek hayali özgür Filistin’di

İşgalci İsrail, Gazze'ye soykırımı uygularken Hamas'ın siyasetçilerine de suikast saldırıları düzenliyor. Mazlum Gazze halkının sesini dünyaya duyurmaya çalışan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de (63) İran'daki cumhurbaşkanlığı törenine katıldığı gecenin sonunda kaldığı konutunda İsrail'in güdümlü füzesi sonucu suikast ile şehit edildi.

Direnişe adanan bir ömür! Haniye’nin tek hayali özgür Filistin’di

Hayatını Filistin'in kurtuluşuna adadığı için ailesi, çocukları ve akrabaları da İsrail'in hedefi haline geldi. Üç ay önce ise yine İsrail tarafından 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısı ile Gazze'deki Eş Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden üç oğlu ve torunları bulundukları araçta şehit edilmişti.

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Direnişe adanan bir ömür! Haniye’nin tek hayali özgür Filistin’di

HAYATINI DİRENİŞE ADADI VE TUTUKLANDI

Haniye'nin hayatı ise hep Filistin direnişine destekle geçti. Zalim İsrail'e karşı mazlum Filistin halkının özgürlüğüne hayatını adayan Haniye'nin ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinde yaşıyordu ve mülteci konumuna düşmüştü. O da 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini öğrenimini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen kurumlarda aldı.

Direnişe adanan bir ömür! Haniye’nin tek hayali özgür Filistin’di

Haniye 24 yaşına geldiğinde Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında tanıştığı Hamas ile Filistin davasına gönül veren Haniye, 1987'deki İsrail'e karşı Filistin'in başlattığı 1. İntifada'ya da katıldı. Ancak "Hamas'ın özel güvenliğinin sorumlusu olduğu" suçlamasıyla 1987'de 18 gün, 1988'de 6 ay ve 1989'da 3 yıl İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı. 1992'de serbest bırakıldığında İsrail tarafından bir grupla birlikte Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünden sonra Gazze'ye döndü. Hamas Genel Sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü 1999 yılından itibaren getirildi. İsrail'in Şeyh Ahmed Yasin'e 22 Mart 2004 tarihinde suikast ile öldürmesinden sonra görevinden ayrıldı.

Direnişe adanan bir ömür! Haniye’nin tek hayali özgür Filistin’di

DAHA ÖNCE İSRAİL SUİKASTLARINDAN KURTULMUŞTU

Haniye, 2006'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından 10. Filistin Başbakanı olarak atandı. Ancak sadece bir yıl bu görevi sürdürebildi. Çünkü Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine Mahmut Abbas tarafından 2007'de görevinden alındı. Ancak Haniye görevden alınmasını "anayasaya aykırı" olarak nitelendirerek Gazze'yi yönetmeye devam etti. Haniye hayatı boyunca birçok tehlike de atlattı.

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