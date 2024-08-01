Direnişe adanan bir ömür! Haniye’nin tek hayali özgür Filistin’di

DAHA ÖNCE İSRAİL SUİKASTLARINDAN KURTULMUŞTU

Haniye, 2006'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından 10. Filistin Başbakanı olarak atandı. Ancak sadece bir yıl bu görevi sürdürebildi. Çünkü Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine Mahmut Abbas tarafından 2007'de görevinden alındı. Ancak Haniye görevden alınmasını "anayasaya aykırı" olarak nitelendirerek Gazze'yi yönetmeye devam etti. Haniye hayatı boyunca birçok tehlike de atlattı.