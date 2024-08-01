Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
09:28
Direnişe adanan bir ömür! Haniye'nin tek hayali özgür Filistin'di
İşgalci İsrail'in suikastı sonucu dün şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, hayatını Filistin'in özgürlüğüne adamış bir isimdi. Bu nedenle ailesi, çocukları ve akrabaları da İsrail'in hedefi haline geldi. Üç ay önce üç oğlu ve torunlarını kaybeden Haniye'nin hayatı ise hep mücadeleyle geçmişti. İsrail hapishanelerinde uzun yıllar tutuklu kalan Haniye, daha önce İsrail'in birçok suikastından son anda kurtulmuştu. İşte İsmail Haniye'nin hayatı...