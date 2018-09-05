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Doğada nadir anlar!

Giriş Tarihi: 05.09.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.09.2018 10:30
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Doğada nadir anlar!
Doğada nadir anlar!

Doğada bazen öyle anlarla karşılaşılıyor ki belki de bir daha görmek imkansız. İşte o anlardan bazıları...

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Doğada nadir anlar!
Doğada nadir anlar!

Profesyonel su altı fotoğrafçısı Franco Banfi, Karayip Denizi'ndeki bir grup ispermeçet balinasını takip ederek eşi benzeri görülmemiş fotoğraflar çekti.

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Doğada nadir anlar!
Doğada nadir anlar!

Dünya genelindeki tüm okyanuslarda yaygın olan İspermeçet balinaları, Karayip Denizi'nde su altı fotoğrafçısı Franco Banfi'nin objektiflerine takıldı.

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Doğada nadir anlar!
Doğada nadir anlar!

Devasa canlıları uyurken fotoğraflayan Banfi, ilginç görüntülere imza attı.

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Doğada nadir anlar!
Doğada nadir anlar!

Balinalar yüzerlerken birden hareketsiz kaldılar ve aynı anda uykuya daldılar.

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Doğada nadir anlar!
Doğada nadir anlar!

Beyinlerinin bir yarısı uyku haline geçen diğer yarısı ile bilinç halinde kalan balinalar 6-25 dakika arasında uykuya daldı.

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Doğada nadir anlar!
Doğada nadir anlar!

En çok dikkat çeken ve bu anları eşsiz kılan ise İspermeçet balinalarının yüzeye dik pozisyonda uyumaları oldu.

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