Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
10:45
Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...
36 haftalık hamile bir kadının başına gelenler kan dondurdu. Brezilya'da ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan 24 yaşındaki genç annenin mutluluğunu paylaşmak için yaptığı kutlama kabusa döndü. Genç anne arkadaşının hazırladığı kutlamaya katılmak için evden çıktı, ancak bir daha geri dönmedi. Genç kadının ortadan kaybolmasından bir gün sonra ise karnı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu.