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Haberler Galeri Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:45

Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...

36 haftalık hamile bir kadının başına gelenler kan dondurdu. Brezilya'da ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan 24 yaşındaki genç annenin mutluluğunu paylaşmak için yaptığı kutlama kabusa döndü. Genç anne arkadaşının hazırladığı kutlamaya katılmak için evden çıktı, ancak bir daha geri dönmedi. Genç kadının ortadan kaybolmasından bir gün sonra ise karnı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu.

Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...

36 haftalık hamile olan Flavia Godinho Mafra bebeğine kavuşmaya günler kala dehşeti yaşadı. Ekim 2019 yılında evlenen ve kısa bir süre sonra da bebek sahibi olacaklarını öğrenen çift, başlarına geleceklerden habersiz mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlardı.

Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...

Çevresindekiler tarafından güvenilir, kibar ve cömert biri olarak bilinen Flavia'nın harika bir anne olacağını düşünüyordu. Ancak koronavirüs salgını sırasında diyabet hastası olduğu için evden çıkmayıp bebeğini güvende tutmak isteyen anne korkunç bir sonla karşılaştı.

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Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...

Bebeğin doğom tarihi yaklaşırken Flavia'nın okul arkadaşı Rozalba Grimm onun için bir Baby Shower düzenlediğini söyledi.

Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...

27 Ağustos 2020'de Flavia o partiye gitti. Ancak bir daha geri dönmedi. Flavia'nın eşi durumdan endişelenince önce karısının saat 15:48'den beri WhatsApp mesajlarına bakmadığını gördü, ardından partiye katılanlarla iletişime geçti.

Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...

Partinin iptal edildiğini duyduğunda ise kayıp ihbarında bulundu.

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