Doğuma günler kala dehşet! Arkadaşının karnından bebeğini çaldı: Her detayı kan dondurdu...

Çevresindekiler tarafından güvenilir, kibar ve cömert biri olarak bilinen Flavia'nın harika bir anne olacağını düşünüyordu. Ancak koronavirüs salgını sırasında diyabet hastası olduğu için evden çıkmayıp bebeğini güvende tutmak isteyen anne korkunç bir sonla karşılaştı.