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ile 'ın arasına LeBron James girdi

Giriş Tarihi: 06.08.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 11:00
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ile 'ın arasına LeBron James girdi
Donald Trump ile Melania Trump'ın arasına LeBron James girdi
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ile 'ın arasına LeBron James girdi
Donald Trump ile Melania Trump'ın arasına LeBron James girdi

ABD Başkanı Trump'ın hakkında hakaretamiz sözler sarfettiği NBA yıldızı Lebron James'e bir destek de 'tan geldi. Melania Trump, James'in 'iyi şeyler yapmaya çalıştığını' söyledi.

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ile 'ın arasına LeBron James girdi
Donald Trump ile Melania Trump'ın arasına LeBron James girdi

NBA yıldızı LeBron James CNN televizyonuna verdiği mülakatta ABD Başkanı 'ı sporu siyasi hedefleri için kullanmakla suçlamıştı.

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ile 'ın arasına LeBron James girdi
Donald Trump ile Melania Trump'ın arasına LeBron James girdi

Trump bu açıklama üzerine Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı tweette LeBron James'in "televizyondaki en aptal kişi, Don Lemon" ile söyleşi yaptığını belirterek, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" dedi.

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ile 'ın arasına LeBron James girdi
Donald Trump ile Melania Trump'ın arasına LeBron James girdi

Söz konusu tweetten birkaç saat sonra, ABD Başkanı'nın eşi , sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, LeBron James'in 'gelecek nesiller için iyi şeyler yapmaya çalıştığını' kaydetti ve James ile birlikte doğduğu Ohio eyaletinde gittiği okulu ziyaret etmek istediğini belirtti.

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ile 'ın arasına LeBron James girdi
Donald Trump ile Melania Trump'ın arasına LeBron James girdi

NTV'nin haberine göre; Açıklamada 'ın "herkesi günümüzde çocukları ilgilendiren konularla ilgili açık bir diyaloğa çağırdığı" ve "gerek ülkeyi gerek dünyayı gezerek siber zorbalık karşıtı girişimi "Be Best" ile çocuklara çevirim içi eylemlerinde sorumlu davranmalarının önemini aktardığı" ifade edildi.

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ile 'ın arasına LeBron James girdi
Donald Trump ile Melania Trump'ın arasına LeBron James girdi

Los Angeles Lakers Basketbol Takımı'nda oynayan LeBron James, Pazartesi günü CNN televizyonuna verdiği mülakatta Trump'la ilgili olarak "Sporu kullanarak bizi bir şekilde bölüyor ve bu benim katılabileceğim bir bağlam değil" şeklinde konuşmuştu.

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